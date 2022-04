Alfredo Adame llamó “enano acomplejado” a Omar Chaparro por burlarse de sus patadas de bicicleta

Alfredo Adame nuevamente arremetió contra Omar Chaparro por burlarse de él (Fotos: Instagram @alfredoadamevonknoop/omarchaparro)

Alfredo Adame respondió a los últimos comentarios que Omar Chaparro hizo acerca de las capacidades que tiene el ex contendiente político para pelear, principalmente con sus conocimientos de Mixed Martial Arts y las patadas de bicicleta.

Luego de que Omar Chaparro se burló de las famosas patadas de Alfredo Adame, así como de las frases de sus libros, y pusiera en duda dónde había conseguido su cinta negra, el polémico actor nuevamente despotricó en su contra, llamándolo “mediocre” y “enano acomplejado”.

Adame, en compañía de su novia Magaly Chávez, dijo ante las cámaras de Venga la Alegría que las criticas de Omar son porque está acomplejado e, inclusive, mencionó no conocerlo, pues él sólo trata con comediantes exitosos como Eugenio Derbez o Adal Ramones.

“Le dije que sí, que las cintas se las había comprado en un puesto de un mercado a su ching*** madre. Que me muestre sus cartas, credenciales, que, la verdad, no sé quién es. Yo trato con tipos exitosos como Eugenio Derbez, como los Mascabroders o Adal Ramones; con este mediocre, fracasado, que es un enano acomplejado, esos comentarios sólo los vierte una persona acomplejada”

Omar Chaparro usó una frase de Adame para responder a la polémica Crédito (Video: Instagram/@vengalalaegriatva)

Asimismo, recalcó no conocer al protagonista de No manches Frida por sus logros, pues no tendría ningún reconocimiento que avale su trayectoria como actor, según Adame.

“¿Qués es Omar? ¿Quién es? ¿Es payaso? ¿Es cómico, comediante? ¿Es cartero, es actor? ¿Canta, baila? ¿Qué hace? Es un fracasado, es un pobre diablo de los miles de los que la televisión de repente deja entrar, sin ningún talento, sin ningún nada. Nadie le reconoce nada”, arremetió Alfredo.

Finalmente, recordó que antes de que comenzara esta lucha de dimes y diretes entre ellos, tenían una buena relación, sin embargo, se habría visto afectada por el éxito. Agregó que él no lo ofendió, pero sí “lo mandé a ching*ar a su madre”.

“A mí me caía bien, eh, pero siempre atrás de un personaje, en esos está la envidia. El éxito envenena, entonces siempre está un enano acomplejado como ese. Yo también soy muy buena onda hasta que me ching*n, no, yo no lo chingu*, yo no lo ofendí ni lo insulté ni nada, yo lo mandé a ching*r a su madre, que es diferente”

Omar Chaparro se burla de las "patadas de bicicleta" de Alfredo Adame

Desde el pasado marzo, los histriones han despotricado en contra del otro, comenzado por Chaparro, quien se burló se la forma en que el ex presentador de Hoy se ha defendido en todas sus peleas con sus famosas patadas de bicicleta y también porque argumenta que esta técnica la aprendió en sus clases de Mixed Martial Arts, en donde habría obtenido su cinta negra.

Cuando Adame se enteró de estos comentarios, aseguró que su colega hablaba desde la envidia, por ello que Omar respondiera diciendo que sí, porque no sabía hacer las patadas de bicicleta, pero que podía tener la misma actitud que Alfredo si lo molestaban, de ahí que hubiera utilizado una de las frases del actor, “Yo soy muy buena onda hasta que me ching*n”

Asimismo, el protagonista de Como caído del cielo ya había comentado que no le gustaría que esta controversia continuara tomando fuerza. Sin embargo, el pasado 7 de abril, en medio de su gira de medios para promocionar a la película Y cómo es él, en el programa Al Aire recreó las patadas de bicicleta de Adame, nuevamente burlándose de la táctica de su compañero.

SEGUIR LEYENDO: