Venezuela anunció la reestructuración de su deuda externa tras años de default, corrupción y opacidad

El régimen chavista anunció este miércoles el inicio formal de un proceso para reestructurar la deuda externa de Venezuela y de la estatal petrolera PDVSA, en un intento por volver a conectarse con el sistema financiero internacional después de años de impagos, colapso económico y acusaciones de corrupción vinculadas al manejo de los recursos públicos.

La medida apunta a renegociar obligaciones que, según cálculos privados, podrían superar los 170.000 millones de dólares entre bonos en default, préstamos bilaterales, intereses acumulados, demandas arbitrales y juicios internacionales derivados de expropiaciones realizadas durante el gobierno de Hugo Chávez.

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En un comunicado, el régimen venezolano informó que el país inicia un proceso “formal, integral y ordenado” de renegociación de deuda. El texto sostiene que el objetivo será “reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones y estabilizar la economía”.

Sin embargo, especialistas consultados sobre el proceso remarcan que Venezuela enfrenta obstáculos importantes para avanzar en una reestructuración de semejante magnitud. Entre ellos aparecen las sanciones financieras todavía vigentes, la ausencia de datos oficiales actualizados y la compleja red de acreedores y litigios abiertos en distintos tribunales internacionales.

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Un comunicado de la Vicepresidencia Sectorial de Economía de Venezuela detalla estrategias para expandir el potencial económico del país y reestructurar su deuda

Un comunicado de la Vicepresidencia Sectorial de Economía de Venezuela detalla estrategias para expandir el potencial económico del país y reestructurar su deuda

El Banco Central de Venezuela dejó de publicar cifras completas sobre deuda externa en 2018, cuando el monto rondaba los 90.000 millones de dólares. Desde entonces, la opacidad en las cuentas públicas se convirtió en uno de los principales cuestionamientos contra el aparato estatal venezolano y contra la gestión económica desarrollada durante años por el chavismo.

Organizaciones independientes y analistas financieros sostienen que gran parte del endeudamiento ocurrió en medio de denuncias de desfalco, desvío de fondos y corrupción dentro de PDVSA, una empresa que pasó de ser una de las petroleras más importantes de América Latina a convertirse en símbolo de deterioro institucional y caída productiva.

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La petrolera estatal dejó de pagar bonos en 2017 y desde entonces acumuló intereses impagos y múltiples demandas de acreedores internacionales. El derrumbe de la producción petrolera, combinado con sanciones estadounidenses y años de controles estatales, agravó la incapacidad de pago del país.

El abogado venezolano José Ignacio Hernández advirtió que todavía no existen condiciones suficientes para una renegociación plena.

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Organizaciones independientes y analistas financieros sostienen que gran parte del endeudamiento ocurrió en medio de denuncias de desfalco, desvío de fondos y corrupción dentro de PDVSA (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

“Venezuela no cuenta con las capacidades necesarias para iniciar formalmente el proceso de renegociación de la deuda”, afirmó. Según explicó, persisten problemas vinculados a sanciones y a la falta de claridad sobre el verdadero volumen de obligaciones pendientes.

A pesar de esas dificultades, Caracas intenta enviar señales de apertura hacia los mercados internacionales tras el cambio político ocurrido este año, luego de la captura del narcodictador Nicolás Maduro. Su sucesora, Delcy Rodríguez, impulsó reformas en sectores petroleros y mineros para atraer inversión privada y mejorar la relación con Washington.

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Estados Unidos flexibilizó algunas restricciones durante los últimos meses y autorizó determinados servicios vinculados a una eventual reestructuración. Sin embargo, el Departamento del Tesoro todavía mantiene prohibiciones sobre negociaciones directas y operaciones con bonos venezolanos y deuda de PDVSA.

En paralelo, Venezuela contrató a la firma financiera Centerview Partners para asesorar al régimen durante el proceso. Del lado de los acreedores también comenzaron movimientos de coordinación entre fondos de inversión y grupos financieros que buscan recuperar parte de los activos comprometidos.

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Analistas internacionales advierten que la renegociación podría convertirse en uno de los procesos de deuda más complejos de las últimas décadas debido a la cantidad de acreedores involucrados y al deterioro institucional acumulado durante años.

El Departamento del Tesoro todavía mantiene prohibiciones sobre negociaciones directas y operaciones con bonos venezolanos y deuda de PDVSA La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha suscrito nuevos contratos de suministro con las empresas comercializadoras de petróleo y derivados destinados al mercado estadounidense, según han informado la petrolera venezolana y el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos. ECONOMIA CENTROAMÉRICA MÉXICO POLÍTICA Cedida

“El anuncio oficial es apenas el primer paso de lo que será un proceso grande y extremadamente complejo”, señaló William Snead, analista financiero en Nueva York.

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Fernando Losada, director de Oppenheimer & Co., sostuvo que además de las sanciones existen otros factores que complican el escenario.

“La coordinación entre acreedores, los litigios y las sentencias internacionales harán que el proceso sea particularmente difícil”, explicó.

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Mientras el régimen venezolano intenta presentar la reestructuración como una nueva etapa económica, el tamaño de la deuda, la falta de transparencia sobre el manejo de fondos públicos y los antecedentes de corrupción alrededor de PDVSA continúan siendo algunos de los principales desafíos para recuperar credibilidad ante inversores y organismos internacionales.

(Con información de EFE, Bloomberg y AFP)