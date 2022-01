Coachella 2022 sorprendió con Natanael Cano, Banda MS y Grupo Firme (Foto: Instagram / @bandamsoficial @grupofirme @natanael_cano)

Coachella Valley Music and Arts Festival actualizó su alineación de bandas para la edición 2022, misma que ha pospuesto su realización desde 2020, pues la pandemia por coronavirus apagó las luces y las bocinas.

Entre las nuevas noticias destacan un par de proyectos mexicanos de gran relevancia. En primera instancia, el debut de Grupo Firme en Coachella, los días viernes 15 y 22 de abril de 2022, misma fecha donde hubo otro gran cambio.

Luego de varios años en silencio, Rage Against The Machine era la gran apuesta del festival que se realiza anualmente en Indio, California; sin embargo, fueron reemplazados por Harry Styles, la estrella británica ex miembro de One Direction. No hubo mayor explicación.

(Foto: Instagram/@grupofirme)

No fue el único gran cambio a nivel internacional, pues Travis Scott salió del cartel después de su trágico festival Astroworld en Texas, donde ocho personas murieron por el aplastamiento derivado del gran número de personas que se dieron cita. Su lugar fue tomado por la famosa y joven cantante Billie Eilish.

Por otra parte, los días domingo 17 y 24 de abril, se añadió Natanael Cano, el cantante mexicano de Trap que mezcla su estilo con el llamado regional mexicano, causando gran sensación entre el público mexicano y norteamericano con los “Corridos Tumbados”.

Ambos acompañarán a otros proyectos mexicanos que ya habían sido confirmados por el festival. Los mismos fines de semana que el originario de Sonora, destaca la participación estelar de Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, o Banda MS a secas.

Por último, el cantautor chihuahuense Ed Maverick tendrá su primera oportunidad en el cartel de Coachella Valley Music and Arts Festival. Sus fechas de presentación serán los días 16 y 23 de abril de 2022.

(Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Grupo Firme, una historia de éxito

A mediados de 2014, los músicos Eduin Cazares y Joaquín Pérez crearon al Grupo Firme en Tijuana, Baja California, territorio fronterizo al norte de México. Un par de años más tarde hicieron su debut discográfico con Pasado, Presente, Futuro.

Su estilo radica en interpretar géneros del llamado regional mexicano como lo son el norteño-banda, la banda sinaloense, entre otros, ampliamente populares en los territorios fronterizos de ambas partes del río bravo.

Además, numerosos duetos con Edén Muñoz, Calibre 50, Lenin Ramírez o Banda MS los colocaron en la mira del público; una vez en boca de todos, empujaron sus propios temas, y con una mezcla de calidad musical, carisma y coqueteo, lograron tocar la cima.

Un parte aguas en su carrera, por ejemplo, fue la interpretación de covers como Ni el dinero ni nada, Pídeme, Cada vez te extraño más, El amor no fue pa mí o La Tusa, mismas que se hicieron virales a través de los servicios streaming y la plataforma YouTube.

Ahora, tendrán dos de sus mejores noches en el Foro Sol de la Ciudad de México, uno de los escenarios de mayor relevancia para los habitantes de la capital, y donde han tocado desde Madona, hasta AC/DC o The Rolling Stones.

(FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO)

Natanael Cano, el futuro del regional

Tras la muerte de Vicente Fernández, un cantante de Sonora, México, se volvió viral en las redes sociales porque sus fanáticos se refirieron a su carrera como “el futuro de la música regional mexicana”.

Se trata de Natanael Cano, quien desde la adolescencia se decantó por la interpretación de los corridos tumbados, y la música norteña aderezada con sonidos del trap, el rap y el pop, debido a las dos culturas a las que se vio expuesto desde pequeño, muy cerca de la frontera.

De hecho, sus primeros trabajos fueron junto a Rancho Humilde, compañía ubicada en Los Ángeles, California, misma ciudad donde ahora reside. Su debut, Corridos Tumbados, fue un autentico trancazo en la escena nacional, al grado de llegar a los oídos de Bad Bunny, quien le propuso un dueto que elevó su carrera por los cielos.

Aunque su carrera aún está en etapa de arranque, ha logrado cosechar varios éxitos y todavía tiene muchos ases bajo la manga, por lo que la presentación en Coachella es apenas una meta más cumplida.

