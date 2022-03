Ángela Aguilar y Yuridia: filtran las primeras imágenes de su colaboración

Se cree que el video será parte de una canción de Angela Aguilar (IG: @soygrupero)

Durante la tercera semana de marzo, algunos internautas reportaron la presencia de Ángela Aguilar en la Ciudad de México, su llegada estuvo marcado por la incógnita hasta que se filtraron algunos videos donde se escucha cantar a la hija de Pepe Aguilar a dueto con Yuridia, lo cual ha emocionado a los seguidores de la música regional mexicana.

Fue desde finales del 2021 que el importante compositor mexicano y progenitor de Ángela Aguilar detalló por medio de su cuenta de Instagram por medio de un live que Yuridia haría un dueto con Ángela Aguilar.

Tras esto, a principios de marzo Pepe Aguilar decidió romper el silencio al compartir que su hija y la ex Académica estaban trabajando juntas en un nuevo tema, pero no dio más detalles, cómo la fecha de estreno o si tendría algún video; sin embargo, por el video filtrado en plataformas digitales todo parece indicar que la canción sí contará con su propio video y saldrá este año.

Yuridia colaborará con Ángela Aguilar para su nueva producción Foto: Especial Infobae

Según el video de Instagram recuperado por la cuenta @soygrupero, la joven intérprete de Tu sangre en mi cuerpo viajó a la Ciudad de México para grabar el videoclip del dueto, el cual presuntamente llevará por nombre Agonía. El fragmento audiovisual habría sido grabado en la ex Fábrica de Harina, localizada en la Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Y, aunque todavía no se saben más detalles acerca de cuándo se lanzara este dueto musical, Yuridia compartió una historia de Instagram en la que escribió: “No, pues ya terminé los videos, ahora a esperar el 2026 para que salga todo”, comunicó la compositora y cantante de Amigos no por favor.

Yuridia anunció que termino de grabar el video de su próximo video Foto: Instagram/@yuritaflowers

La exintegrante del reality show La Academia ya había anunciado su regreso a la música desde principios de febrero, cuando sorprendió a sus seguidores en redes sociales al detallar que estaba a punto de regresar con su nuevo álbum en el 2022, el cual presentará con algunos videoclips que en ese entonces, recién estaban en producción.

En esa ocasión, la intérprete de Ya te olvidé, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video de TikTok donde enfatizó que se encontraba muy ilusionada por su regreso a la música desde el 2020, cuando grabó su último sencillo bajo el título Él lo tiene todo.

“Ya vi los mensajes que están mandando. Que ya quieren el álbum, que ya quieren el sencillo. Gracias por esperarme, ‘un disculpón’. El álbum va a salir con todo y videos, los videos todavía no se graban. Van a tener que esperar un poco más, pero está saliendo muy bueno”, compartió la intérprete de 35 años.

La cantante publicó en su cuenta de Tik Tok, que próximamente saldrá albúm nuevo, con los videoclips al mismo tiempo. Tik tok / @yuridiamusic

Asimismo, Yuridia aseguró durante su TikTok que estaba muy ilusionada con dicho proyecto, el cual suma como productor al exvocalista de Calibre 50, Edén Muñoz. Y es que la actriz ya había mencionado que dicho álbum sería parte de su nueva incursión dentro de la música regional mexicana.

Su actual productor musical siempre ha tratado de mantener la puridad con relación laboral con Yuridia; sin embargo, en una pasada ronda de preguntas y respuestas dentro de su Instagram a principios de enero, Edén Muñoz dejó al descubierto que será uno de los mejores discos de la intérprete de Amigos no, por favor.

“Es uno de los proyectos que más emocionado me tiene, ese disco está quedando… hasta miedo da. De repente yo les dije la otra vez ‘si sacamos algo muy pasado de lanza, luego qué va a haber más para arriba, está quedando muy perr*n”, dijo Edén Muñoz a sus poco más de 3 millones de seguidores y añadió que para él también es un privilegio estar trabajando con una de las voces más destacadas de México.

SEGUIR LEYENDO: