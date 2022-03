Tacharon de “maleducada” a Ángela Aguilar por no agradecer a adulto mayor que le abrió la puerta

La joven cantante fue catalogada de maleducada (Foto: Instagram/@angelaaguilar_icon)

Ángela Aguilar se ha consolidado como una de las cantantes jóvenes más queridas en el país, no sólo por su enorme talento como intérprete de regional mexicano, sino por el carisma que la ha caracterizado en diversas entrevistas o encuentros con la prensa.

No obstante, en esta ocasión no todo pintó bien para la integrante más pequeña de la Dinastía Aguilar, pues usuarios de redes sociales arremetieron duramente contra ella, después de que se viralizara un video donde Ángela ignoró a una persona de la tercera edad que le abrió la puerta para que pasara.

El clip fue compartido desde la cuenta de TikTok de @maguivelasquez0, en donde la internauta citó un comentario donde se puntualiza que la cantante de éxitos como Ella que te dio, Donde me ven o La llorona se mostró prepotente ante un gesto de amabilidad que recibió.

“Se dice gracias cuando alguien abre la puerta y si es una persona mayor con más razón, lástima que eso no lo aprenden en la escuela”, puede leerse.

Arremeten contra Ángela Aguilar por no agradecer a un adulto mayor

Asimismo, en el video se ve a Ángela en un edificio mientras pasea a su adorable pug negro Gordo. Atrás de ella se encuentra su papá Pepe Aguilar. Así, al momento de llegar a la puerta para salir, se puede apreciar que un adulto mayor le abre la puerta a la joven cantante, pero ella no cruza mirada con él, ni le agradece por el detalle.

Para el final del audiovisual, Ángela continúa caminando, mientras sostiene a su perro con una llamativa correa de flecos.

Este fue motivo suficiente para que los internautas criticaran a la artista de 18 años y apuntaran que ese tipo de actitudes no la llevarían muy lejos.

Toda la familia Aguilar fue tundida en esta ocasión (Foto: EFE)

“Ojalá conocieras la palabra gracias”, “se siente la octava maravilla del mundo”, “el dinero no da educación”, “que esperan, si el papá es igual”, “ellos van a decir: ‘no lo vimos, íbamos con prisa y así, pero es muy notable que educación no tienen” fueron algunas de las menciones que llenaron la caja de comentarios.

Pero no todo fue malo, ya que algunos usuarios de esta red social señalaron que posiblemente Ángela sinceramente no se percató de la situación.

“Tampoco juzguemos quizá por una ocasión o varias, a veces vamos distraídos o pensando en otra cosa y no vemos ciertas cosas que pasan alrededor”, “De hecho ella salió por el lado que ya estaba abierto, no la justifico, pero puedo asegurar que la mayoría que le dicen arrogante no dicen gracias” dijeron otros cibernautas.

Ángela fue duramente criticada (Foto: YT Angela Aguilar oficial)

Cabe recordar que hace unas semanas, Ángela Aguilar fue reconocida por una revista como una de las cantantes latinoamericanas que probablemente se convertirán en una leyenda musical.

La publicación que realizó esta lista fue Hola! USA y usó como referencia la trayectoria profesional de cada mujer para proyectar su probable éxito a futuro, actualmente se sabe que la adolescente de 18 años ha tenido múltiples reconocimientos y premios en eventos internacionales.

Otras artistas que fueron incluidas en esta revista fueron Camila Cabello, Anitta, Renata Flores, Nathy Peluso, Mon Laferte y Karol G. La revista señaló que Ángela Aguilar Álvarez Alcalá -su nombre completo-, es una de las intérpretes femeninas latinas más destacadas de la actualidad.

