Otra despedida para Me Caigo de Risa: Mariazel abandonará la temporada

Mariazel abandonó la octava temporada (Foto: Instagram/@mariazelzel)

Este 31 de marzo la Familia Disfuncional vivió la despedida de otra de sus queridas integrantes, se trata de Mariazel, quien abandonará la octava temporada de Me Caigo de Risa para trabajar en otros proyectos.

Sin previo aviso, Faisy hizo el anuncio que entristeció tanto a los colegas de la conductora como a sus fans: “El día de hoy es el último programa de esta temporada de Mariazel”.

Tan pronto Faisy terminó la frase, el público presente en el foro lamentó la noticia gritando “¡No!” y posteriormente se unieron los otros integrantes del divertido programa exclamando “Nos abandona”, en esa emisión estuvieron como invitadas especiales Andrea Legarreta con sus hijas Mía y Nina Rubín; por lo que se sumaron a la negación ante la despedida de Mariazel.

Mariazel participará en otros proyectos (Foto: Instagram/@mecaigoderisaof)

El conductor de Me Caigo de Risa le preguntó a Mariazel si tenía algún discurso de despedida, así que entre risas y cierta nostalgia, la querida integrante explicó que se ausentaría para participar en otro proyecto, aunque ella no lo especificó, en las redes sociales oficiales del programa los fans comenzaron a difundir que, aparentemente, formará parte de Reto 4 elementos.

Al igual que hizo Ricardo Margaleff en su momento, Mariazel mencionó lo siguiente: “De verdad, siempre lo he dicho, para todos hay un antes y después de Me Caigo de Risa, no solo en la personal, porque aquí hemos encontrado a una gran familia, independientemente del trabajo, pero en el lado profesional también nos ha abierto las puertas, puertas que antes se cerraban”.

Es probable que el adiós de Mariazel sea temporal, pero aún así se dijo triste por tener que abandonar la octava temporada:

Mariazel dejó a La Familia Disfuncional temporalmente (Foto: Instagram/@mecaigoderisaof)

“Han llegado nuevas oportunidades y bueno, ahorita viene un proyecto, por el cual estoy muy emocionada, me duele dejarlos, pero yo siempre llevo muy en alto Me Caigo de Risa y a mi Familia Disfuncional”.

Por su parte, los seguidores de la cuenta oficial de Me Caigo de Risa en Instagram también lamentaron profundamente este anuncio, algunos de los mensajes que se pueden leer en la caja de comentarios fueron los siguientes: “No será lo mismo sin ella ni Marga”, “No. Primero Margaleff y ahora Zell, que triste”, “Otra que se va, que lástima” y “Se están yendo los buenos ¡Ay no frieguen esto duele horrible!”

La Familia Disfuncional tuvo dos ausencias en menos de un mes (Foto: Instagram/@mecaigoderisaof)

“Hoy es el último programa de la temporada de @mariazelzel y estamos muy felices pro sus nuevos proyectos #MiMamáMe” escribió la cuenta de Instagram de este programa. En otras publicaciones, sus fans describieron a la conductora como una persona “aguantadora”, ya que en la emisión del 30 de marzo se enfrentó al “Señor justicia”, quien se caracteriza por hacer bromas muy pesadas en el show.

Cabe señalar que hace menos de un mes, concretamente en la emisión del pasado 15 de marzo, el programa Me Caigo de Risa anunció que Ricardo Margaleff se ausentaría para participar en otro proyecto, concretamente formará parte de un spin off de una Familia de Diez.

La despedida de Margaleff lo conmovió hasta las lágrimas, pues ha estado participando en las ocho temporadas de Me Caigo de Risa:

Debido a otros proyectos, Ricardo Margaleff se irá del programa cómico

“Los quiero muchísimo, los voy a extrañar. Me llevo en esta temporada un cachito menos de corazón, se queda aquí y mucho aprendizaje. Me voy contento, pero sí dejo aquí un pedacito de mi corazón, los quiero mucho”, dijo el conductor.

Esta no es la primera vez en que se ausenta algún integrante de La Familia Disfuncional, pues en 2021 Ricardo Fastlicht dejó la temporada durante algunos meses.

