Jacqueline Andere arremetió contra los influencers que migran a la actuación

Jacqueline Andere arremete contra influencers que salen en la televisión Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans

La primera actriz, María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar, mejor conocida como Jacqueline Andere con más de 60 años de carrera en cine y televisión compartió, para el matutino Venga la alegría, su molestia sobre que algunos productores eligen a su elenco según el número de seguidores que tengan en redes sociales y no por su talento.

La intérprete mexicana externó su descontento con los actores que actualmente obtienen proyectos a raíz de su popularidad en redes sociales debido a que no considera que tengan todas las aptitudes para desempeñar bien su papel dentro de las producciones melodramáticas.

“Yo creo que deben hacer los castings, como están haciendo, y de ahí que elijan, no porque tengan 20 mil seguidores, eso se me hace un absurdo [..] Si no son actrices ¿qué?, nosotros empezamos desde abajo, yo empecé de extra, y ya después me dieron un papelito, con una línea, claro, si no seguiría de extra”, dijo la intérprete de 83 años en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Jacqueline Andere tiene más de 60 años de trayectoria en México Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans

Andere aseguró que los actores también deben subirse a los escenarios teatrales: “No solo es hacer televisión, es hacer teatro [...] Con las voces chillonas que tienen ¡Ay Dios mío! ¡Qué horror!”, arremetió contra los influencers, pues comentó que no saben el valor del arte dramático y, según la actriz, tienen un tono de voz molesto.

Asimismo, la artista solicitó a las productoras televisivas que sean más estrictas con la creación de sus proyectos y sobre todo con el elenco que eligen para encabezarlos.

Para finalizar, la madre de Chantal Andere suplicó a los productores a que no eligieran el elenco de sus proyectos basándose en los seguidores de redes sociales, pues podría salir contraproducente: “Es un arma de dos filos, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas”, finalizó para el programa matutino de TV Azteca.

Jacquelin Andere ha participado en más de 15 tramas dentro de Televisa a lo largo de su carrera Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans

Jacqueline Andere, nació el 20 de agosto de 1938 en la Ciudad de México, México. Dio sus primeros pasos en Estados Unidos y a su regreso a México ingresó al Instituto Cinematográfico, Teatral y de Radiotelevisión de la A.N.D.A. Comenzó su carrera como actriz en obras de teatro y debutó en la pantalla con la cinta El vestido de novia (1959).

Dos años después de su primera incursión en el cine, dio el salto a la televisión con la telenovela La Leona. En 1966 se casó con el director y escritor José María Fernández Unsaín, con quien tuvo una hija, la también actriz mexicana, Chantal Andere.

A lo largo de su trayectoria ha participado numerosas telenovelas como: El derecho de Nacer (1966), Corazón salvaje (1966), El maleficio (1983), El vuelo del aguila (1994), Alondra (1995), Mi querida Isabel (1996), Serafín (1999), Mi destino eres tú (2000), entre otras. Su experiencia en cine incluye cintas clásicas y famosas a nivel mundial, entre las que se encuentran El ángel exterminador, de Luis Buñuel.

Entre sus proyectos más recientes encontramos las series de televisión Por amar sin ley (2018) y Las amazonas (2016).

Juanpa Zurita y Diego Boneta en sus papeles de Alex Basteri y Luis Miguel

Cabe señalar que actualmente, diversos creadores de contenido han tenido la oportunidad de participar en afamadas producciones. El claro ejemplo es Juanpa Zurita quien es modelo y actor, cuenta poco más de 26 millones de seguidores en Instagram, además participó en la importante historia producida por Netflix, Luis Miguel: La serie.

Otro personaje que es importante de rescatar durante 2021 es Kimberly Loaiza, la cual cuenta con más de 29 millones de seguidores y la cual este 2021 tuvo la oportunidad de impulsar su carrera musical y de incursionar en el reality show de Telemundo, Así se Baila.

