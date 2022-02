Alfredo Adame arremetió nuevamente contra Andrea Legarreta: “Invocaste a ese ser del mal”

Legarreta reveló que Adame fue testigo en su boda (Instagram)

Luego de su polémico encuentro en un video donde se le vio en plena trifulca con una familia, Alfredo Adame volvió a posicionarse en los marcadores de tendencias de las redes sociales, luego que durante el primer fin de semana de febrero del 2022, el también histrión despotricara, una vez más, contra Andrea Legarreta.

En esta ocasión, Alfredo Adame se presentó en el programa Multimedios Televisión donde en una dinámica del programa conducido por Adrián Marcelo y Kike Mayagoitia, respondió varias preguntas de los usuarios de Twitter. Los internautas le pidieron al polémico actor que dijera quién era la persona más hipócrita de la televisión con la que pudo haber colaborado.

En un principio el actor mexicano no mencionó de forma clara a la conductora del matutino, sin embargo, dejó ver que se trató de Andrea Legarreta, quien fue su compañera en el programa matutino de Televisa entre los años 1998 y 2000.

(Foto: YouTube)

“Adame, ¿cuál es la persona más hipócrita que te hayas encontrado en televisión? Me refiero a alguna persona que se haga la buena onda, pero en privado habla mal de todos”, fue la pregunta. A lo que Alfredo Adame respondió: “Las iniciales, no voy a decir los nombres porque luego ya van a Derechos Humanos y a la protección de la mujer, es con A y con L”, señaló el excandidato de Redes Sociales Progresistas (RSP).

Más adelante, los conductores del programa le mencionaron el nombre de Andrea Legarreta y fue entonces que Alfredo Adame lo confirmó, pero amenazó a Adrián Marcelo y Kike Mayagoitia con irse del programa: “Tú dijiste el nombre y ¿Sabes qué? Ya me voy, y te voy a decir por qué, porque ya invocaste a ese ser del mal”, enfatizó el actor mexicano.

Para cerrar la dinámica y con los ánimos más tranquilos, le preguntaron si perdonaría a Andrea Legarreta por lo que le hizo durante su estancia en Televisa, a lo que Adame respondió que aceptaba su disculpa, pero eso no borraba sus actuar en el pasado.

Alfredo Adame volvió a expresarse mal de Andrea Legarreta (IG: andrealegarreta / alfredoadameoficial)

“Yo no tengo que perdonar, que se perdone ella misma, solo hay uno que perdona que es el de allá arriba, yo con todo gusto lo que anduvo haciendo, no me pareció y lo hice saber. A mí no me pidas disculpas, a mí nada más dime que no lo vuelves a hacer y se acabó el asunto”, afirmó el actor

La enemistad entre la conductora y Adame surgió hace más de 20 años, el actor ya daba avisos de su actuar errático, pues en una emisión del programa matutino Hoy se atrevió a decirle a su entonces compañera Andrea Legarreta “Quítate, perr*” ante el asombro de la presentadora y la producción.

Erik Rubín defendió a su esposa Andrea Legarreta tras difamación de Alfredo Adame (Foto: Cuartoscuro)

La polémica entre ambos presentadores resurgió con fuerza, luego de que Adame ofreciera una entrevista a una revista en la que no solamente acusó a Legarreta de ser una mala compañera de trabajo, sino de haber sido infiel a su esposo, Erik Rubín, con un alto ejecutivo de Televisa y fueron estos comentarios en relación con la conductora lo que le permitió a televisora despedir a Adame de Hoy.

Dicha situación fue el motivo de molestia de la conductora, quien a la fecha ha preferido guardar sus comentarios sobre Adame, toda vez que él ha seguido expresándose negativamente de ella a través de los años, y aseguró que la conductora fue la culpable de él haber sido sujeto de veto por mucho tiempo en Televisa.

SEGUIR LEYENDO: