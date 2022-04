Chela Lora defendió a su hija Celia de Pablo Montero: “Sentí impotencia por este cobarde”

La madre de Celia Lora reprobó los ataques de Montero (Fotos: Instagram@pablomoficial // Cuartoscuro)

Fue hace unos meses cuando Pablo Montero y Celia Lora coincidieron como participantes del reality show La casa de los famosos, donde salió a relucir que su relación no es la mejor, especialmente después de los roces que tuvieron al interior de la vivienda donde convivieron con otras personalidades del mundo del espectáculo como Manelyk González, Gaby Spanic, Christian de la Campa, Cristina Eustace, Tefi Valenzuela y Kelvin Rentería.

Los problemas entre ellos se originaron cuando el cantante de regional mexicano acusó a Celia de no lavar el baño a profundidad, tras ello Pablo y Celia chocaron fuertemente luego de que el protagonista de El último rey: El hijo del pueblo la acusó de insultarlo y tratarlo con groserías.

“Yo tengo mis hijas, mis hijos, a mí me respetas y esto lo van a ver ellos. No voy a permitir que una niña como tú, irresponsable, maleducada, esté faltándome el respeto. Una vez que me dijiste p*ndejo te la pasé, obviamente hay un límite, yo soy un señor”, fue como el cantante de rancheras le reclamó a Celia Lora tras semanas de tensiones al interior de la casa.

Celia Lora se pelea con Pablo Montero dentro de La casa de los famosos Foto: Youtube/@Reality Plus

Por su parte la playmate se dirigió despectivamente al cantante llamándolo “el niño Pablo”. Y es que la discusión entre ambos famosos derivó en la repartición de las labores del hogar que se hacían en el programa de televisión.

Pablo señaló que la hija de Alex Lora no colaboraba con la limpieza del baño y la cocina, mientras que el cantante de La piquito de oro había tenido que lavar los trastes sucios que ella dejaba.

También trascendió que el actor le habría llamado “vulgar” a Celia; por su parte, la ex participante de Acapulco Shore aseguró que Pablo en el pasado “le tiraba la onda” y quería tener intimidad con ella, a lo que Lora le puso un alto generando su antipatía en la casa.

Los problemas se originaron por cuestiones relacionadas con la repartición de labores domésticas (Fotos: Instagram / @pablomoficial / @celialora)

Ahora, a seis meses de su convivencia en La casa de los famosos, es Chela Lora, la mamá de la famosa playmate mexicana, quien habló al respecto y expresó que no va a perdonar los dichos de Pablo Montero.

Fue durante la grabación del nuevo video de El Tri, donde Chela expresó su repudio por lo expresado por el cantante y actor sobre su primogénita:

“Yo no (lo perdono), la verdad yo no, porque no. Hay que respetar a la mujer, siempre crecí con una frase que decía: a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y la verdad ha sido una lucha de cuántos años y en estos tiempos estar peleando por los derechos de las mujeres es increíble, y que haya o surjan más personas que no tienen ningún respeto y que matan mujeres y todo eso, digo, los crímenes en general son terribles, pero enfocar el odio a la mujer o sus frustraciones a la mujer, eso yo no lo perdono”, expresó la rockera.

La esposa del rockero tachó de "cobarde" al cantante de regional mexicano (Foto: Steve Allen/Infobae)

La esposa de Alex Lora emitió un fuerte comentario llamando cobarde al actor y asegurando que el público conoce los escándalos que lo han perseguido a través de los años:

“Enfocar el odio a la mujer o las frustraciones a la mujer yo no lo perdono, la verdad cuando yo sentí la impotencia de cómo este cobarde se dirigía a mi hija, como si él estuviera muy limpio, todos conocemos su vida eso si me molestó”.

Y es que Celia, al salir del reality show donde resultó triunfadora Alicia Machado, señaló que el incidente con Pablo Montero la había puesto en una situación complicada: “En todo momento me tiró la onda y cuando le reclamé, empezaron los problemas entre él y yo”, contó.

