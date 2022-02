Celia Lora habría preferido estar en “Acapulco Shore” y no en “La Casa de los Famosos”

Celia Lora confesó que ir a "La Casa de los Famosos" fue un error porque hubiera preferido ir a "Acapulco Shore" (Foto: Instagram/@celi_lora)

Celia Lora una de las participantes más controversiales de La Casa de los Famosos, aseguró que su experiencia en el reality no fue la mejor y desearía no haber ido, pues hasta la fecha tiene problemas de salud que no le fueron atendidos en su momento.

La participación de Lora en La Casa de los Famosos fue controversial desde el momento en que la modelo comenzó a quejarse de algunas decisiones que estaba realizando la producción del reality, por lo que en varias ocasiones aseguró que quería salir del programa.

En De Primera Mano la hija de Álex Lora confesó que para ella fue un error el haber aceptado ir al show, pues hubiera preferido ser parte de la nueva temporada de Acapulco Shore, pero tuvo que rechazar la oferta por el problema en una muela que se le presentó desde inicios del reality.

“Me sentía muy mal y no me hacían caso, no podía ni hablar, no dormí dos día del dolor, un dolor rarísimo de muela, ya me dolían los oídos y nunca me atendieron, estoy mal hasta ahorita. Por eso te decía que estuvo mal que fui, porque yo saliendo de ahí me iba a Resistiré y ya no fui, no iba a ir con la muela así. Y no fui a Acapulco Shore y sí es algo que sí me pesa y digo ‘qué mala decisión’”, dijo Celia.

Lora mencionó que el dolor por su muela no atendido es una de las cosas que más le molestaron del show (Fotos: Capturas video @NovelaLounge)

Pese a que aseguró que la mayoría de sus recuerdos del programa son malos porque lo vio como casi un secuestro, reveló que hizo buenas amigas amigas dentro de la casa. Entre las personas con las que logró tener una buena relación está Gaby Spanic, Verónica Montes, Gisella Aboumrad y Kimberly Flores.

Sin embargo, fuera de esas personas, dijo que no quisiera volver a ver a ningún otro compañero, menos a los miembros del staff.

Y es que según dijo la modelo, dentro de la casa habría tenido varias malas experiencias, la cuales sus seguidores se encargaron de recopilar en redes sociales gracias a la cobertura que existía las 24 horas del día.

Fue el pasado septiembre cuando Celia explotó dentro del reality con sus compañeras y externó sus deseos por salirse de la casa. Explicó que sus inconformidades no se debían a su relación con los demás participantes, sino con la producción.

La modelo en varias ocasiones aseguró que ya no quería seguir dentro de la casa (Fotos: Capturas video @NovelaLounge)

Según mencionó en su momento, le habían solicitado ocultar sus tatuajes, cambiar su ropa y censurar ciertos comportamientos que maneja habitualmente. Asimismo, Lora reiteraba que el dolor por su muela había sido muy fuerte; en varias ocasiones se habría quejado y en ninguna le ofrecieron apoyo o algún medicamento para aminorar el malestar.

En De Primera Mano reveló que su dentista fue llamado dos semanas después de que ella comenzó a presentar los dolores, sin embargo, hasta hoy existen molestias que fueron provocadas por no haber obtenido la atención médica necesaria en el momento oportuno.

Para Celia, este programa habría sido “lo más ridículo en lo que yo he estado” debido a las reglas a las que la sometían. Inclusive, confesó que en su desesperación había encontrado el lugar por dónde podía escapar de la casa.

Ahora, fuera de los reality shows a los que hubiera querido ir, Celia de nuevo se está dedicando completamente a las plataformas en donde vende contenido exclusivo, así como a ser modelo para revistas de adultos. Confesó que, hasta el momento, tiene cuatro perfiles en diferentes plataformas, pues en todas ellas ha tenido muy buen recibimiento.

SEGUIR LEYENDO: