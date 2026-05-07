Gobierno de México alerta por fraude del falso bono del Día de las Madres 2026: buscan robar datos personales

La Secretaría de Bienestar desmintió la existencia de un apoyo por el 10 de mayo y pidió a la ciudadanía no ingresar a enlaces sospechosos difundidos en RRSS y WhatsApp

El Gobierno de México emitió una alerta a la población por la circulación de un fraude digital relacionado con un supuesto “bono del Día de las Madres 2026”, el cual promete entregar un apoyo económico de 2 mil 550 pesos a madres mexicanas.

Las autoridades aclararon que este beneficio no existe y advirtieron que el objetivo de estas publicaciones es obtener datos personales y bancarios de las víctimas.

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La advertencia fue difundida por la Secretaría de Bienestar, dependencia que desmintió categóricamente la existencia de un programa especial vinculado con el Día de las Madres.

Además, precisó que no existe ningún decreto presidencial ni dispersión extraordinaria en los programas sociales, como Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, con esta celebración.

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De acuerdo con las autoridades, el fraude se ha propagado principalmente mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, donde circulan imágenes falsas que aparentan ser comunicados oficiales del Gobierno de México.

Autoridades federales alertaron sobre la circulación de páginas y mensajes falsos que prometen un supuesto bono del Día de las Madres 2026 para obtener datos personales y bancarios de las víctimas

Así operan las publicaciones falsas sobre el supuesto apoyo económico

Los mensajes fraudulentos utilizan diseños similares a los de páginas gubernamentales para generar confianza entre los usuarios. En algunos casos incluyen fotografías, logotipos alterados y frases alarmistas como “última oportunidad” o “regístrate ahora” para provocar que las personas ingresen rápidamente a enlaces sospechosos.

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Las autoridades federales explicaron que una de las principales señales para detectar este tipo de engaños es revisar la dirección web de los sitios compartidos. Recordaron que todas las páginas oficiales del Gobierno de México deben terminar en “.gob.mx”.

Por ello, advirtieron que cualquier enlace relacionado con programas sociales que utilice terminaciones “.com”, “.org” o direcciones desconocidas debe considerarse potencialmente fraudulento.

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Además, enfatizaron que los ciberdelincuentes buscan obtener información sensible como nombres completos, números telefónicos, datos bancarios, contraseñas o documentos personales para cometer robo de identidad y posibles fraudes financieros.

Claudia Sheinbaum desmiente apoyo extraordinario por el Día de las Madres

La presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó la información falsa que circula en internet sobre supuestos apoyos dirigidos a mujeres de entre 30 y 64 años con motivo del 10 de mayo.

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Según aclaró el Gobierno federal, no existe ningún programa universal de depósito especial para madres mexicanas durante 2026 y los mensajes que aseguran lo contrario forman parte de campañas de desinformación digital.

Autoridades federales alertaron sobre la circulación de páginas y mensajes falsos que prometen un supuesto bono del Día de las Madres 2026 para obtener datos personales y bancarios de las víctimas

Las publicaciones fraudulentas incluso utilizan imágenes manipuladas y textos que simulan ser anuncios oficiales para aparentar legitimidad y lograr que más usuarios compartan el contenido.

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Recomiendan consultar únicamente sitios oficiales

Ante el incremento de este tipo de fraudes digitales, las autoridades recomendaron a la ciudadanía verificar siempre la autenticidad de cualquier programa social antes de compartir información o registrarse en plataformas desconocidas.

También exhortaron a consultar únicamente canales institucionales y páginas oficiales como programasparaelbienestar.gob.mx para confirmar convocatorias, apoyos o avisos relacionados con programas federales.

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Otra de las recomendaciones es evitar abrir enlaces enviados por cadenas de WhatsApp o publicaciones virales en redes sociales, especialmente cuando prometen depósitos inmediatos o beneficios económicos extraordinarios.

Especialistas en seguridad digital señalan que este tipo de campañas fraudulentas suelen incrementarse en fechas conmemorativas como el Día de las Madres, temporadas electorales o periodos de entrega de apoyos sociales, debido al alto interés que generan entre la población.

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El Gobierno de México pidió denunciar cualquier publicación sospechosa y recordó que la mejor forma de prevenir fraudes es verificar la información en medios oficiales antes de compartirla.