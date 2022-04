Qué dijo Belinda después de que Jared Leto estuviera dispuesto a tatuarse en su honor

Ig. @belipop / @jaredleto

Después de que Jared Leto se convirtiera en tendencia de redes sociales por confesar que está dispuesto a hacerse un tatuaje en honor a Belinda, la artista española se comunicó con el Escorpión Dorado para pedirle una explicación sobre lo ocurrido durante la reciente plática que tuvieron en su canal de YouTube junto a Adria Arjona.

Fue a principios de marzo cuando los actores visitaron la Ciudad de México para promocionar su nueva película juntos, Morbius. La cinta causó gran expectativa en el público luego del éxito alcanzado con Spider-Man: No Way Home, por esa razón los protagonistas decidieron compartir con los mexicanos semanas antes del estreno oficial. Durante su estancia en la capital del país, tuvieron contacto con Alex Montiel, quien los acompañó en el evento.

Bajo este contexto, los intérpretes concedieron una entrevista para el Escorpión Dorado, donde además de hablar sobre la historia del antihéroe, también cayeron en algunas preguntas y dinámicas del Dios del internet. En medio de la charla, el youtuber se atrevió a cuestionar a Jared Leto sobre la posibilidad de que se atreviera a hacerse un tatuaje en honor a Belinda y el actor respondió que no tenía problema en hacerlo porque la considera muy talentosa.

Otro momento que dejó la entrevista fue el baile de Jared Leto a ritmo del pasito duranguense. (Captura YouTube: @PelucheEnElEstuche)

“Pero ¿tendrías los cojones para ponerte un tatuaje que diga Belinda?”, preguntó el youtuber. Después de unos minutos pensando, el también cantante comentó: “Estás hablando de la cantante muy talentosa y la que es actriz... sí, claro, ella es genial”.

Más tarde, Jared Leto habría comentado la situación con Belinda, según contó Alex Montiel en su Anecdotario de YouTube. En cuanto la actriz de telenovelas infantiles se enteró, estableció comunicación con el Escorpión Dorado con la intención de recibir una explicación. Cabe recordar que en los últimos meses Belinda ha estado en el ojo del huracán tras su rompimiento con Christian Nodal y uno de los temas que destaron las críticas fueron los tatuajes que se hicieron uno del otro.

A pesar de la molestia que en su momento externó la actriz de Bienvenidos al Edén por la situación, parece ser que en esta ocasión lo tomó con calma debido a la amistosa relación que mantiene con el youtuber y el actor estadounidense.

Este meme inundó las redes sociales en referencia a los tatuajes que el cantante mexicano tendría que tapar tras su rompimiento con la española. (Foto: Twitter/@impudorpolitico)

“Son tan amigos como Beli y yo con ella, me escribe Beli, no sé si pueda mostrar este mensaje: ‘Hola, Alex. ¿Cómo estás? Oye me escribió Jared que le preguntaste por mí, qué hablas de mí’, con el Escorpión todo puede pasar, pero fue en un contexto muy amigable” contó y continuó con la respuesta que le dio: ”‘No, todo bien. Todo fue como en desmadre, ahora si que en sano desmadre’ y todo chido, todo buena onda”.

El creador de contenido comentó que desconoce qué le contó el intérprete del Joker a Belinda, sin embargo, parece ser que no existió mayor problema. Durante su video también saltó en defensa de quien fuera una estrella infantil en México, pues considera que los comentarios que ha recibido en lo que va de este 2022, están fuera de lugar.

“Si la ha pasado mal, si ha estado medio pinch*, unos como en jueguito, otros más culeros, pero si no ha estado cool lo que han hablado de Beli”, agregó.

La cantante ha sido criticada por su decisión de mudarse a España. (Captura: @belindapop/Twitter)

Por otro lado, ya había tenido la oportunidad de compartir con Belinda en un live de Instagram, donde también participaron Morbius y Maluma.

“Cuando empezó la pandemia, que a todo mundo se le ocurrió hacer transmisiones en vivo, Beli empezó a hacer también unas transmisiones en Instagram y en una misma transmisión estábamos, desde la cuenta de Belinda nos unió en diferentes momentos pero en la misma transmisión a Maluma, a Jared Leto y al Escorpión Dorado y soy muy amigos”, recordó.

