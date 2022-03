Tecate Pal’ Norte 2022: así luce el cartel del festival por día

El Pa'l Norte contará con bandas nacionales e internacionales (Foto: Instagram/@tecatepalnorte)

A un mes de que se lleve a cabo su realización, el festival Tecate Pa’l Norte anunció como fueron organizadas las bandas y artistas por día para este 2022, así como también a partir de qué día podrán comprar boletos de manera individual y no por abonos.

Por medio de las redes sociales oficiales del festival se informó que a partir del próximo 3 de marzo podrán comprar su boleto quienes decidan acudir únicamente un sólo día del evento. Cabe mencionar que sólo hay dos modalidades con tickets disponibles en los abonos; el costo por el General es de 3, 390 pesos, mientras que el precio del Hospitality es de 15 mil pesos.

Asimismo, se indicó quienes son las banda y artistas que sacudirán el Parque Fundidora el 1 y 2 de abril en Monterrey, Nuevo León.

La edición 2022 del Tecate Pa'l Norte se llevará a cabo los próximos 19 y 20 de abril (Foto: Instagram/@tecatepalnorte)

Viernes 1 de abril:

Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, The Libertines, Andrés Calamaro, C. Tangana, Caligaris, Khea, Los no tan tristes, Natanael Cano, Nicki Nicole, Papa Roach, Sech, Siddhartha, Tainy, 100 Gecs, Adriel Favela, Álvaro Díaz, Aron, Beret, Blessd, Camilo Séptimo, Chanel Tres, Croced Colours, Drama, Elderbrook, Ford, Kevin Kaarl, Los Cadetes de Linares, Los Pericos, Lousiahh, Los Relampaguitos, Mariana Bo, Molchat Doma, Nicola Cruz, Night Tales, Porter, Rock En Tu Idioma, Serbia, Show Tha Product, Taburete, Tokischa, Tropical Panamá, Vetusta Morla, Alesha, Alonso Rivero B2B Nico Borgio, Charlie Rodd, Elefante, Javier Blake, Robot 95, Samantha Barrón, Vanessa Zamora, Sandra Echeverría y Whiplash.

Sábado 2 de abril:

The Strokes, Martin Garrix, Hombres G, Morat, Caribou, Bizarrap, Fobia, Guaynaa, Jonas Blue, Los Claxons, Lee Foss, Love of Lesbian, Parcels, Papa Roach, Simple Plan, Alex Fernández, Blond:Ish, Carlos Sadness, Charly Jordan, Clubz, Daniel me estás matando, Dorian, Él Mató A Un Policía Motorizado, Esteman, Francisca Valenzuela, Hermanos Gutiérrez, Hugel, Inspector, Jesse Baez, Kaydy Cain, Kenia Os, L-Gante, La Gusana Ciega, Lng/Sht, Majo Aguilar, Moenia, Rebolledo, Salomón Robles, San Serna, Tom & Collins, Alejandro Franco, Alexia Malo, Arroba Nat, Boby Drum, Carlos y José Jr., Elarturo, El Kuelgue, Lost Acapulco, Paco Barrón y Sus Norteños Clan, Priscilla Orfanos, Shei, Sidecars, Stripe y Yungpancho.

El festival anunció cómo organizó a las bandas y artistas por día (Foto: Twitter)

Hasta el momento se desconoce a qué hora tocará cada uno de los artistas o bandas, sin embargo, dicha información siempre es publicada días previos a que se realice el festival.

La edición de 2021, logró activar diversos protocolos de sanidad que siguen llevándose a cabo en festivales musicales como el Corona Capital y próximamente el Vive Latino, el cual se efectuara el 19 y 20 de marzo. La última edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical será encabezada por artistas como La Banda Ms, Siddharta, Residente, Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros.

La última edición del Vive Latino, se llevó a cabo en marzo de 2020, a unos días antes de que se hiciera oficial la cuarentena por la crisis sanitaria que desprendió del COVID-19 en México.

Jordi Puig, director del Vive Latino 2022 confirmó que el regreso del festival es un hecho (Foto: Gustavo Azem / Infobae)

Por otra parte, durante la edición pasada del Pa’l Norte, los artistas encargados de encabezar el festival fueron los Foo Fighters, Tame Impala, The Whitest Boy Alive y hasta Alejandro Fernández, quien causó controversia por su aparición en el festival.

Tecate Pa’l Norte es un festival donde los asistentes viven al máximo la experiencia de la música en vivo, pues ofrece una gran variedad de géneros y propuestas que a más de uno ha logrado enamorar. Rock, cumbia, pop, reggae, hip hop, reggaetón, norteño-banda, ska, DJ’s, entre otros.

