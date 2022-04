No sólo Jada Pinkett Smith ha sufrido problemas capilares, otras famosas también los han padecido

Ariana grande, Jada Pinkett y Naoni Campbell son sólo algunas famosas que han padecido de su cabellera debido a los constantes y radicales cambios de looks para mantener su belleza y fama Foto: (Smith Reuters / Getty Images)

El desafortunado encuentro entre Will Smith y Chris Rock durante la 94° entrega de los premios Oscar por un chiste sobre la apariencia física de Jada Pinkett Smith, puso sobre la mesa un tema poco tratado. Se trata de la alopecia y otros problemas capilares que sufren muchas mujeres al rededor del mundo más allá de la controvertida actriz, pues no ha sido la única famosa en hablar públicamente sobre su padecimiento.

Jada Pinkett Smith

Fue en 2018 cuando la intérprete estadounidense sorprendió al confesar que padece alopecia areata, una enfermedad que causa pérdida de cabello por una afectación del sistema inmunitario a los folículos pilosos, suele presentarse en la cabeza o rostro, pero también puede ocurrir en otras partes del cuerpo. El cabello de las personas que la tienen suele caerse con facilidad, desde unos cuantos cabellos hasta mechones, llegando a la calvicie.

La esposa de Will Smith compartió públicamente su condición durante su programa Red Table Talk que suele transmitir en su perfil de Facebook. Desde el espacio de confianza y empatía que creó junto a su madre Adrienne Banfield Norris, y su hija Willow Smith, abrió su corazón para compartir con sus seguidores cómo fue el difícil momento en que se dio cuenta de su padecimiento.

Will y Jada durante su paso por la alfombra roja de los premios Oscar 2022 que se llevaron a cabo el pasado 27 de marzo. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

“He tenido problemas con la pérdida de cabello. Fue aterrador cuando comenzó, estaba en la ducha un día y tenía mechones de cabello entre mis manos y dije: ‘Me estoy quedando calva’. Fue uno de esos momentos en mi vida donde temblé de miedo, incluso, entre mi miedo me pregunté: ‘¿por qué temes tanto perder tu cabello?’”, declaró.

Desde ese día, la intérprete de 50 años comenzó su complicado proceso de cambio y aceptación; actualmente sigue luchando contra los estereotipos que apuntan: “las mujeres sólo pueden tener el cabello largo”. Conforme fue aceptando su condición, tomó algunas decisiones al respecto. Primero, usó un turbante para cubrir su cabeza, posó así en diferentes eventos, pero después optó por simplemente aceptar su nueva imagen.

No obstante, durante su programa también declaró que su característica cabellera formaba una parte esencial en su vida, en su autoestima: “Mi cabello siempre ha sido muy importante para mí, me encantaba cuidarlo. Tenía la opción de tener o no tener y, de repente, puede que ya no tenga opción”.

Para ocultar el daño en su cabello, Ariana Grande utilizó extensiones que más tarde se convirtieron en su principal característica. (Foto: REUTERS/Mike Blake/)

Ariana Grande

La intérprete de éxitos como Positions, Save your tears, Bang Bang, Tank U, Next, entre otros, ha enamorado a más de uno con su característico peinado: una coleta alta de cabello lacio con ligeras ondas en la parte inferior. Sin embargo, en los últimos años los looks que llegó a lucir en pasarelas, videoclips, y redes sociales no dejaron al descubierto su melena natural y la razón fue que había sufrió un fuerte daño por los tintes que utilizaba.

Todo comenzó hace aproximadamente 12 años, cuando la cantante llegó a la pantalla chica como Cat en Victorius. Una de las principales características de su personaje era su abundante cabellera de un rojo intenso, por lo que la cantante se tuvo que teñir el peló en varias ocasiones con el penetrante color dejando atrás su castaño natural. Pero eso no fue todo, también se lo tenía que planchar porque en realidad posee hermosas ondas.

Debido a tantos productos químicos, el cabello de la cantante resultó muy perjudicado y se quebraba con facilidad, ninguna mascarilla o tratamiento pudo repararlo, por lo que sólo podía dejarlo crecer y así lo hizo. Sin embargo, para mantener sus peinados optó por utilizar extensiones y así nació su icónico peinado. Afortunadamente, tan sólo bastó el tiempo para que su cabello natural reapareciera con fuerza.

Desde que conoció su diagnóstico, pocas veces la modelo ha posado sin peluca. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

“Mi pelo real está muy dañado y se ve muy absurdo cuando no lo peino”, comentó. “Por muy aburrido y molesto que parezca verme siempre con el mismo look, este peinado es el único que me funciona de momento”, dijo la actriz según declaraciones recuperadas por Vogue.

Naomi Campbell

La top model también causó daño en su cabello debido a sus constantes cambios de look, quien además de usar productos químicos, también usó extensiones. Fue hace algunos años cuando la inglesa compartió su padecimiento y confesó que buscaría la manera de mejorar la condición de su cabellera con ayuda de tratamientos y técnicas especiales. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo más y más, hasta casi quedar calva, por esa razón tomó la decisión de usar pelucas.

Con el paso del tiempo, Naomi Campbell aceptó su nueva apariencia física y trató de verlo de manera positiva a través de sus redes sociales, donde ha llegado a subir fotografías sin nada en la cabeza. Por otro lado, ha encontrado cómo mantenerse a la moda y presumir diferentes peinados gracias a sus pelucas, así ha pasado de rizado a lacio y con fleco, esto mientras trata de recuperar su cabello natural.

La actriz mantuvo en secreto la condición de su cabello hasta cinco años después de usar pelucas. (REUTERS/Henry Nicholls)

Keira Knightley

La actriz que ha brillado en la pantalla grande con sus papeles en Orgullo y prejuicio, Piratas del caribe, Anna Karenina, El código enigma, La duquesa, Star Wars: la amenaza fantasma, entre muchas películas más, se encuentra entre las famosas que han padecido problemas capilares. La intérprete concedió una entrevista para InStyle, donde habló sobre las consecuencias que estaba enfrentando en ese lejano 2016 luego de someter su cabellera a drásticos cambios para encarnar a sus personajes.

Según explicó, llegó a modificar la apariencia de su cabello en todos los colores posibles, por esa razón, durante cinco años tuvo que usar pelucas con la intención de permitir que su pelo creciera y sanara. También confesó que su look natural corresponde a ondas rojizas. Tras compartir confesar su situación, la actriz comenzó a recibir cientos de tratamientos en la puerta de su casa, pues distintas marcas la buscaron para ayudarla.

“He recibido una caja enorme con cosas para la calvicie femenina y no tenía ni idea de a qué venía todo eso [...] estaba tan confundida, yo llevo las pelucas en las películas, una decisión que por otra parte ha salvado mi pelo, porque en un set de rodaje te machacan el cabello todos los días y te lo tiñen de millones de colores diferentes”, dijo para The Cut de acuerdo con declaraciones recuperada por Vogue.

Jada Pinkett Smith, Ariana Grande, Naomi Campbell y Keira Knightley son algunas artistas que han hablado públicamente de sus problemas capilares, algunas de ellas confesaron que son consecuencias de su trabajo, sin embargo aman su apariencia natural con o sin cabello.

SEGUIR LEYENDO: