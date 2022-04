Sabine Moussier recordó cuando la mamá de Thalía le salvó la vida

Moussier recordó cómo la mamá de Thalía la regresó de la muerte (Fotos: Cuartoscuro // Getty Images)

Sabine Moussier reveló que Yolanda Miranda Mange, mamá de Thalía, le “salvó la vida” después de haber recibido un diagnóstico erróneo y atravesar por fuertes dolores.

En entrevista con el programa Hoy, Sabine Moussier recordó uno de los momentos más difíciles que ha atravesado por problemas de salud, cuando fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, lo que la hacía sufrir de agudos dolores.

“Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré sensitivo, todo me dolía, era horrible, entonces me meten, me ponen cortisona, Guillain-Barré te va paralizando de abajo hacia arriba”, recordó la actriz de Abismo de pasión.

El síndrome de Guillain-Barré es una afección que ataca principalmente a los nervios y sus principales síntomas son dolor y debilidad muscular. Este síndrome puede llegar a producir parálisis total, por lo que es catalogado como mortal.

Sabine agradeció a Thalía y Yolanda Miranda por ayudarla a encontrar que sufría de Lyme y no del síndrome de Guillain-Barré (Foto: Instagram/@sabinaoficial)

En medio de su tormento, Sabine recibió una llamada de la mamá de Thalía, quien quería conocer sus síntomas para comprobar que la actriz no sufría de Guillain-Barré, sino de otro padecimiento que podía ser curado si es que se diagnosticaba a tiempo.

Yolanda tenía conocimiento de que la enfermedad que sufría Moussier no se trataba de Guillain-Barré porque la intérprete de No me acuerdo habría tenido los mismos síntomas que la actriz, pero no tenían un diagnóstico similar.

“Un día me habla Yolanda, en paz descanse, mamá de Thalía, y me dice: ‘Tú no tienes ni fibromialgia, ni Guillain-Barré, tú tienes Lyme’, me dijo: ‘Thalía tiene Lyme’ y hay dos doctores, uno en Nueva York y otra en México, y sí, era Lyme, entonces no que es que haya sido una mala mentira, sino un mal diagnóstico”, recordó la histrionisa de La boda de Valentina.

Yolanda Mange habrís sido persona clave para que Sabine obtuviera un buen diagnóstico y fuera tratada de forma correcta (Foto: Instagram/@thalia)

Lyme es una enfermedad producida por una bacteria y que se presenta con síntomas similares a la gripa, principalmente presenta dolores musculares. Sabine hizo caso a Yolanda, por lo que acudió a otro médico, el cual le habría confirmado que sí padecía Lyme y no el síndrome de Guillain Barré.

Tras haber encontrado que sufría de Lyme y tratarse, Sabine contactó a Thalía para hablar con ella acerca de la enfermedad que ambas padecían. Aseguró que mantuvo una conversación amena con ella, por lo que agradeció a Yolanda y a su hija por haberla ayudado a encontrar su verdadero padecimiento y regresarla de la “muerte”, pues ella ya se sentía sin vida.

“Yo estoy perfectamente bien, y hablé con Thali y se portó increíble conmigo. Yo les debo la vida, porque yo estaba muerta en vida”

Sabine confesó que fue gracias a sus hijos que afrontó la enfermedad pese al más pronóstico que tenía (Foto: Instagram/@sabineoficial)

En entrevistas anteriores para Hoy, la actriz confesó que los síntomas que sufrió durante los primeros meses de la enfermedad la llevaron a tener pensamientos negativos. Ya que médicos le habían asegurado que seguramente quedaría en estado vegetal en unos años, pensó en quitarse la vida para no ser una carga para sus hijos.

Según compartió Moussier, cuando todavía sufría de dolores musculares, se sentía “muerta en vida”, dijo en un encuentro con la prensa. Los médicos que la habían visto le dijeron que probablemente sufría de diferentes padecimientos, de los cuales ninguno le daba un futuro alentador.

Habría sido hasta que Yolanda Miranda la contactó para decir que seguramente tenía Lyme que comenzaron a suministrarle antibióticos, de esa forma pudo volver a la normalidad. Cuando comenzó a padecer síntomas por la enfermedad, Sabine decidió apartarse de las cámaras, constantemente le realizaban estudios para llegar a un diagnóstico y dejó de hacer diferentes actividades que no podía realizar por el dolor.

