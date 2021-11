Lorena de la Garza vendió cubrebocas en la pandemia: “Yo sabía que tenía fecha de caducidad”

Lorena de la Garza hizo frente a la pandemia comercializando diversos productos Foto: Instagram/@lorenadelagarzaoficial

En el mes de agosto pasado surgió la información de que la actriz Lorena de la Garza estaría pasando por una depresión derivada de las pocas oportunidades recibidas en el terreno actoral durante la pandemia de COVID.

Y es que el periodista Juan José Origel aseguró que la actriz que conquistó al público con sus personajes y sentido del humor estaría en bancarrota, por lo que pronto decidiría dejar la actuación y desaparecer de la vida artística.

La actriz que se hizo más famosa por su personaje de “Nacasia” en La hora pico aparece actualmente en la pantalla chica como parte de la nueva versión del programa Dr. Cándido Pérez encarnando el personaje de “Claudia”, sin embargo, el programa no ha funcionado como se esperaba y sus niveles de audiencia no han logrado cumplir con las expectativas de la empresa.

Según el presentador de Con permiso, De la Garza estaría próxima a retirarse de la actuación debido a que no tiene más proyectos en puerta, ni ofertas laborales por lo que se encontraría desilusionada y con la intención de vender su casa para mudarse a un lugar más pequeño y “empezar desde cero”.

La actriz aparece al aire en el papel de ''Claudia'' de Dr. Cándido Pérez Foto: Instagram/@lorenadelagarzaoficial

Además, Pepillo señaló que la pandemia de COVID-19 mantiene a la actriz en un estado de alerta y preocupación, disminuyendo su estado de ánimo y que presuntamente habría afectado su economía.

Y es que cuando los ahorros se le acabaron a la actriz en medio de la pandemia, la también cantante tuvo que reinventarse para salir adelante en el rubro financiero: “Aprendí a diversificarme, aprendí que cuando hay una situación complicada, los seres humanos tenemos que ir más allá de nuestros límites porque siempre hay un modo de salir adelante”, contó la humorista recientemente a TVyNovelas.

Y es que el cierre de los teatros, y la poca producción televisiva le afectó personalmente al no obtener proyectos de actuación, por lo que tuvo que hacer frente al reto de probar el comercio:

“Los que ganamos de esto de la actuación tuvimos una situación complicada y yo me tuve que dedicar a vender filtros de agua, vendí cubrebocas, vendí tratamientos para hacer crecer las pestañas”, contó a la revista de espectáculos.

Lorena destacó que le gustaría obtener un papel serio de cine Foto: Cuartoscuro

Además de su participación en el remake de Dr. Cándido Pérez, que se transmite en la barra Noche de buenas de Televisa, la actriz estrenará muy pronto la obra de teatro Toc-Toc. Gracias a estas incursiones, Lorena ha podido darse un respiro económico.

“Es un regalo no sólo en la parte económica porque a esto nos dedicamos, estar de regreso en el teatro se disfruta con un valor excepcional”, añadió y destacó que en medio de la crisis sanitaria cuando incursionó en las ventas, no perdió la esperanza de salir adelante.

“Yo sabía que en algún momento esto iba a tener una fecha de caducidad. Y la verdad es que salí perfectamente adelante en lo económico”, agregó.

A medias de octubre la actriz conversó con el periodista Javier Poza respecto a un espectáculo temporal que presentó con motivo de las festividades: Serenata a los muertos. De la Garza contó que desea que se le presente próximamente la oportunidad de participar en una película, dando vida a un personaje alejado de la comedia, faceta en la que el público la ha encasillado.

Respecto a su retiro de los escenarios, la actriz ha sido escueta Foto: Instagram/@lorenadelagarzaoficial

“Me gustaría volver a hacer doblaje, me parece increíble. Me encantaría que llegara un proyecto de cine, pero sé que el público esta muy acostumbrado a verme mucho en comedia sobre todo en televisión, me gustaría en cine en algo que fuera más serio. Más que comediantes somos actores al final del día, y poder mostrar otra faceta así sería para mí fascinante“, expresó.

