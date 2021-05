“Todas lloraron”: Reynaldo Rossano confesó por qué hizo sentir mal a sus compañeras de “Hoy”

Reynaldo Rossano llegó a hacer enojar y llorar a muchos de sus compañeros con su comedia (Foto: Twitter)

Reynaldo Rossano habló de cómo fue su experiencia en Hoy, programa en donde estuvo por cerca de 13 años, en donde pudo hacer grandes amigos y también logró desarrollar algunos de sus personajes más recordados, como Wanda Bee.

Con una peluca rubia y siendo una joven prepotente, es que se quedó Wanda Bee en la cabeza del público del matutino de Televisa, Reynaldo Rossano quiso lanzar un personaje que fuera la comedia de RBD, telenovela que estaba siendo transmitida en ese momento y ya había logrado ser un éxito mundial.

Con esta joven, que intentaba sentirse superior a quienes la rodeaban, Rossano tuvo que hacer sentir mal a sus compañeras del programa porque así fue la temática con la que la planearon el equipo de producción y él, y a pesar de que los presentadores estaban conscientes de que recibirían un trato muy pesado de Wanda Bee, la mayoría llegó a tomarlo muy personal.

Wanda Bee hizo llorar a todas sus compañeras de "Hoy"(Foto: Captura de pantalla YouTube)

“Carmen (Armendáriz) me decía ‘a ver, hazlo más fuerte, más incisivo, más agresiva’, y a mí me daba pena, porque al final del día son mis compañeros, yo no quiero herirlos ni molestarlos, pero se fue dando esa temática con ese personaje así [...] y todas lloraron, todas sufrieron con Wanda”, dijo Reynaldo en entrevista para Mich TV.

Según “El Papirrín”, tenía que tocar temas de la vida real, porque Wanda Bee era una más del elenco de presentadores, así que algunas veces llegó a decir cosas sólo por decirlas, sin pensar que quizás sería algo que sus compañeras estuvieran viviendo en carne propia, por lo que muchos sentimientos resultaron heridos.

Reynaldo recordó cuando su compañera Vielka Valenzuela en Hoy fue una de las víctimas de Wanda cuando, ella a punto de casarse, le dijo que su pareja y su familia no la querían, esto sin saber que Vielka estaba pasando por un mal momento con su futuro esposo.

Reynaldo Rossano tiene 13 años trabando en "Hoy", programa en donde han nacido algunos de sus personajes más memorables (Foto: Instagram / @reynaldo_rossano)

Aunque esto haya ocurrido hace varios años, el actor dice que cuando se encuentran, la conductora le recuerda lo mal que la hizo sentir y a él sólo le queda seguir disculpándose.

Todos sus compañeros del matutino aborrecíán a ese personaje cuando acudía al set: algunos como Andrea Legarreta le decían “qué asco”, pero otros, como el cantante Emir Pavón, incluso le llamaban para reclamarle lo que había dicho.

“Emir Pavón una vez me habló para reclamarme, porque tenía yo una sección que se llamaba El cotilleo de Wanda y hablaba de chismes del espectáculo. No sé qué hizo Emir Pavón, que con el personaje de Wanda algo critiqué y me dijo ‘oye, ¿qué onda? ¿cómo dices esto de mí?”.

Reynaldo Rossano desde su juventud se ha dedicado a trabajar en diferentes programas, entre ellos "Hoy" (Foto: Instagram / @reynaldo_rossano)

Raúl Araiza fue otro de los que se tomó al personaje de Reynaldo muy en serio, pues un día que Wanda estaba jugando con harina, manchó el traje de “El Negro”, lo que lo hizo enfurecer. Finalmente, Araiza defendiéndose tomó la harina y la lanzó directamente a la cara de Rossano.

El actor ha logrado limar asperezas con los que se han visto afectados con sus personajes gracias a que ha forjado lazos fuertes con algunos de ellos y los ha hecho comprender que no es por motivos personales querer hacerlos sentir mal.

Rossano ahora trabaja en la producción Tic Tac Toc: el reencuentro, comedia que cuenta cómo es la vida del famoso grupo infantil homónimo que intenta revivir en el mundo artístico después de estar 35 años resguardados de las cámaras.

