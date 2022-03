Danilo Carrera negó que se le prohibiera regresar a Egipto tras polémica

Así presumió el viaje en sus redes sociales (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

Las últimas vacaciones de Danilo Carrera se han convertido en una pesadilla mediática para el actor, ya que por haber asistido a Egipto, tras cumplir con la filmación de una película en Ecuador, rumores sobre que tuvo que haber abandonado el lugar a causa de su físico iniciaron, aunque fueron desmentidas, pero ahora existe otra afirmación sobre que no podría regresar al mítico lugar, por lo que salió en su defensa.

En un reciente encuentro con la prensa, a su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, los diversos medios de comunicación no dudaron en cuestionarlo sobre su experiencia en el viaje que ha causado revuelo por el choque que culturas al que se tuvo que disponer y por las que de alguna manera decidió regresar a México, ya que no quería romper las reglas a las que de manera inconsciente estaba expuesto y que en Egipto si son motivo de penalizaciones graves.

“La verdad es que me divertí muchísimo y les voy a seguir compartiendo contenido de Egipto en mis redes a mis fans y cuando regrese, que seguramente va a ser pronto, también seguiré… para que vean que sí dejan entrar otra vez porque habían dicho aquí (México) que no me iban a dejar entrar y no, sí me van a dejar entrar”, expresó el actor.

El actor causó revuelo en redes sociales (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

Tras el rumor que inició en una revista de circulación nacional donde mencionaba que Danilo Carrera había sido “expulsado” del país por “andar de coqueto” con las mujeres originarias de Egipto, ahora él tomó todo con mucho humor dejó ver algunas de sus perspectivas sobre las grandes diferencias que hay entre las libertades y derechos de las mujeres de continentes diferentes, mencionando que realmente quedó sorprendido.

“Cuando era más chiquito pues sí me importaba, pero ya a mis 33 años de verdad eso pasa a segundo plano. La verdad es que cuando empezó todo el escándalo allá en Egipto si mis hermanos me decían ‘Danilo tienes que respetar a estas mujeres’, pero yo no hacía nada… por caminar solo por caminar es un delito, hacerlo a lado de una mujer o agarrarle la mano a una mujer, bailar con una mujer que no sea tu esposa es un delito castigado”, señaló Carrera.

Así fue el viaje (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

El actor de melodramas como Hijas de la Luna, La Doble Vida de Estela Carrillo o Vencer El Miedo aseguró que jamás imaginó que su popularidad o atractivo físico llegaran a tanto, ya que a pesar de que ese tipo de situaciones donde fans le piden fotos no le son ajenas aquí en México, en el otro país fue algo que sobrepasó todo aquello que él pudiera haber contemplado como medida de seguridad.

“Nunca imaginé que iba a llegar a tanto, vemos aquí en México no pasa nada, ja,ja,ja ustedes se enteran de todo -la prensa-. Las mujeres se encontraban ahí y no las dejaron, entonces yo no quería romper las reglas y los musulmanes se pusieron un poco molestos, pero de verdad es algo mucho más sano de lo que parece y ahorita para mí esto ya me divierte, de verdad es divertido”, agregó.

Foto: Instagram/@danilocarrerah

Danilo Carrera no quiso hablar sobre su ex relación con la actriz Michelle Renaud, con quien compartió un largo tiempo de su vida y carrera profesional dentro de las grabaciones de diversos programas de Televisa Univision: “No voy a hablar de nada de eso, no insistan porque no hablaré de eso. No tiene nada que ver conmigo, yo la quiero mucho y le mando un beso y que sea la mujer más feliz del mundo, es una súper mujer, súper mamá y no tengo más que decir”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: