Michelle Renaud sufrió aparatoso accidente mientras montaba a caballo: “Sentí que me iba a morir”

Michelle Renaud compartió el peligroso momento que vivió tras vencer uno de sus mayores miedos, montar a caballo por primera vez. La actriz se encontraba aprendiendo a cabalgar con motivo de algunas escenas que hará en su próximo proyecto cuando no logró mantener el control del equino y terminó lanzándose.

La protagonista de La reina soy yo sorprendió a sus seguidores de Instagram con la “Crónica de una caída anunciada”, nombre que le dio a la peligrosa experiencia que vivió hace unos días en un set de grabación. La actriz subió una serie de fotografías y videos en su perfil, material con el que se apoyó para contar su anécdota.

“Ayer le perdí el miedo a los caballos al 100 por ciento, después de galopar y sentirme la jinete más pro del mundo, se me hizo fácil aprender a repararlo ( qué se levante en 2 patas)”, bueno, me sentía orgullosa de mí y cuando me confié el caballo me dio una gran lección”, comenzó.

En las imágenes se puede apreciar a Michelle Renaud arriba de un hermoso caballo blanco, interactuó con el equino tratando de motivar la confianza mutua y así lo hizo, pues en los siguiente videos apareció cabalgando en distintas velocidades siempre en compañía del cuidador. En ese momento, el reto personal y profesional parecía superado, cuando de un momento a otro se suscitó el accidente.

De acuerdo con el testimonio de la actriz y aparentemente personal médico, las lecciones se tornaron peligrosas cuando el caballo corrió sin control hasta estrellarse con un tráiler que estaba en el lugar, la actriz habría alcanzado a lanzarse y ocultarse antes de que se descontrolara más, gracias a ello, el incidente no pasó a mayores y solo recibió algunos golpes por el impacto.

“Casi se vuela la cabeza porque el caballo pasó abajo del toldo, luego la estrelló sobre el tráiler”, dijo el hombre con quien estaba hablando Michelle. “Me aventé del tráiler y, cuando vi que me venía encima, es que si vi como que el caballo se me venía encima, me metí abajo del tráiler”, continuó la actriz.

La persona con quien la protagonista de Quererlo todo también compartió cómo ocurrió el accidente desde su perspectiva. Según relató, Michelle estaba trabajando en conseguir que el caballo se parara en dos patas cuando de repente comenzó a caminar y, aunque la actriz trató de mantener el control con las frases y sonidos que le enseñaron, no lo consiguió.

“SÍ, yo también sentí que me iba a morir, yo, por un momento juré que me iba a morir”, dijo Michelle mientras conversaba con otras personas del equipo. “Fuiste muy certera con tus movimientos”, agregó alguien dentro del camper. Dentro de los videos, la intérprete mencionó que solo tenía dolor corporal, específicamente en el área de las costillas.

Tras lo sucedido, Renaud quiso compartir su experiencia con sus seguidores junto a una reflexión sobre los aprendizajes que le dejó a manera de consejos. La actriz recomendó trabajar en superar los medidos, no confiarse o dar por hecho alguna situación, reconocer el valor de la familia, someterse a hieloterapia y tener buena alimentación.

“Me siento muy bien y sobre todo súper orgullosa de lo que logré ayer y con todas las ganas de volver a subir al caballo, ahora sin creerme la muy muy. Pd. Logré parar al caballo como 5 veces!!! Mi yo del pasado jamás hubiera creído que me podía ni siquiera subir a uno”, concluyó.

