Tundieron a Eduardo Yáñez por interpretar a mujer trans en serie: “¿Y si levantamos firmas?”

Eduardo Yáñez fue criticado por su participación en la nueva serie (Foto: IG @eduardoyanezofc)

Eduardo Yáñez es reconocido no sólo por ser un “galán de telenovelas”, sino por sus constantes controversias y esta no es la excepción. Pues personas de la comunidad LGBT+ y usuarios de redes sociales arremetieron contra el actor al enterarse sobre su actuación como mujer trans en la nueva serie Mi tío de Prime Video.

Y es que, una de las mayores inconformidades que surgieron por parte de los internautas se debió a la falta de representatividad que tienen las mismas personas trans en este tipo de productos audiovisuales.

“¿Es al chile esto @primevideomx? qué verg*s. Eduardo Yáñez interpretará a una mujer trans en la serie #Mitio ¿Qué tal usar una mujer trans?, ¿y si levantamos firmas? Acá más info y al parecer será dueño de un antro LGBT+. Por más que lo veo no entiendo, insisto, creo que no es la mejor decisión en cuanto a representación, en fin”, fue el tuit que rápidamente se viralizó e inició un debate sobre la actuación del protagonista de Destilando Amor.

Algo en lo que varios tuiteros concordaron que más allá de ahondar o tomar de forma seria a las personas trans, uno de los motivos por los cuales se pudo seleccionar a Yáñez para el papel pudo ser como una forma de sacarlo de sus tradicionales personajes.

Usuarios se molestaron por la falta de representatividad (Foto: IG @eduardoyanezofc)

“Creo que el motivo de que Eduardo Yáñez es lo disruptivo que es ver a un símbolo de macho de Telenovela como Eduardo Yáñez, no tanto la inclusión de tener un personaje trans dentro de una serie donde es dueño de un antro gay. Es un chiste (sic)”, escribió un usuario de Twitter.

Asimismo, otros cibernautas puntualizaron que el problema de la serie no estaba solo en la participación del actor, sino que iba todavía más de raíz. También ahondaron en que este tipo de situaciones son las que contribuyen para que la sociedad en general tenga dentro de ciertos estereotipos a las personas de la comunidad LGBT+.

Pidieron levantar firmas para cancelar la serie donde aparece Eduardo Yáñez (Foto: IG @eduardoyanezofc)

“Después cualquier pelotudx te dice: ‘las mujeres trans son hombres vestidos de mujer’ y cómo haces para explicar que no, si la visibilidad que se les da en la tele es esa. Harta me tienen. ¿Tanto les costaba contratar una mujer trans para el papel?”, colocó una internauta más.

Cabe señalar que según lo que declaró recientemente Eduardo Yáñez durante una entrevista con Chismorreo su personaje es un “ex rockero que cuando era rockero abusó mucho de las chavas. Se casa, tiene a esta hija, la mujer los abandona y él tiene que educar a su hija. Entonces, cuando analiza toda esta situación, se desprecia como hombre por todos lo que ha hecho en contra de la mujer y decide ser una buena madre para su hija, se transforma en una mujer y empieza a educar a su hija en la manera más apropiada”.

Eduardo Yáñez ha dicho que ha sido un reto el papel (Foto: IG @eduardoyanezofc)

De igual manera mencionó para este programa que fue el escritor Guillermo Arriaga quien lo instó a utilizar ropa interior femenina para “adentrarse” en el papel, lo cual le pareció un punto clave al actor.

“Me fui a comer con él y lo primero que me dijo: ‘¿Ya compraste ropa íntima de mujer? ¿Ya la estás usando?’. Cuando me hizo esa sugerencia, dije: ‘Esta es la clave del personaje’. Le conté de este proyecto y quería su consejo, y me dijo: ‘A toda madre, ¿por qué no empiezas por aquí?’. Y sí, me compraron ropa”, contó.

