Eduardo Yáñez volvió a arremeter contra reporteros: “Dicen de mí puras porquerías”

El actor se describió como "torpe" por no tener nada que responder ante los periodistas (Foto: Instagram/@eduardoyanezofc)

Eduardo Yáñez no mantiene una buena relación con la prensa. Sólo cabe recordar aquel incidente sucedido en octubre de 2017, cuando durante la alfombra roja de la presentación del servicio de películas Pantaya, en Los Ángeles, California, le propinó una cachetada al reportero Paco Fuentes, del programa El Gordo y la Flaca, transmitido por la cadena Univisión.

Dicho episodio provocó tres cosas: que la relación entre los medios de comunicación y el actor fuese más cordial, una disculpa pública por parte de Yáñez y el inicio de un proceso legal que Fuentes ganó en 2020, aunque no informó la cantidad obtenida.

Sin embargo, este miércoles, el protagonista de Destilando amor recayó en su furia contra la prensa y realizó algunas polémicas declaraciones para el matutino de revista Sale el sol, cuando fue cuestionado sobre el aprendizaje que obtuvo durante el 2021.

Al bajar de su automóvil, varios medios de comunicación se acercaron al histrión, quien, en primer momento, se mostró dispuesto a contestar su preguntas, pero todo cambió cuando un periodista preguntó: “Cuando llega final de año, uno se replantea cosas, ¿te pasa así a ti, cierre de ciclos?”. Ante esto, el gesto de Yáñez cambió y aseguró que “no tenía sentido”.

El galán de telenovelas ha enfrentado a la prensa en diversas ocasiones, lo cual le ha traído problemas legales (Foto: Captura de pantalla)

“No me preguntes cosas nada más para llenar tiempo. La verdad no tengo nada que declarar. Eso me lo guardo para mí. Ahorita tengo un tanto de prisa y no tengo tanto que contarles, me siento torpe al contestar algo que no tiene sentido”, declaró.

Asimismo, resaltó que “siempre la riega” con la prensa, pues ésta se encarga de decir “porquerías” de él, situación que lo cansa. Por ello, decidió no responder al cuestionamiento y mencionar que cuando tenga algo que contar los buscará, para luego abordar su auto y retirarse del lugar.

“Siempre la riego con ustedes, al final acaban diciendo de mí puras porquerías y ya me cansé de eso, y mejor hay que llevarnos en paz, chido, cuando tenga algo que decirles con mucho gusto yo mismo los busco”, sentenció.

Previo al desencuentro, dio sus primeras declaraciones sobre el sensible fallecimiento del primer actor Enrique Rocha, a quien recordó con mucho cariño, aunque sólo compartió set en pocas ocasiones.

Eduardo Yáñez recordó a Enrique Rocha y sus compañeros de 'Yo compro esa mujer' (Foto: Captura de pantalla de YouTube/Hoy)

“(Estuvimos juntos en) dos o tres ocasiones. ‘Yo compro esa mujer’, que fue una gran novela. De ahí nos faltan ya Mariana Levy, Eduardo Palomo y ahora Enrique (Rocha). Quedamos Lety y yo; Alma Muriel, no sé si la recuerden, y varios compañeros”, mencionó.

Estos no han sido los únicos enfados que ha tenido Eduardo Yáñez con los reporteros, pues a principios del 2021, cuando fue cuestionado sobre el supuesto rumor que lo colocaba de regreso en Televisa, el actor protagonizó un nuevo conflicto con Gabriel Cuevas, reportero de Venga la Alegría.

Durante ese momento, Cuevas le preguntó si por él habían corrido a José Pablo Minor, quien en aquel momento protagonizaba el remake de Si nos dejan, una novela basada en Mirada de Mujer. Ante este cuestionamiento, el actor se indignó y, con notable molestia, ofendió a Alex Kafie, responsable de dar a conocer el supuesto rumor.

“¿Yo corrí a quién, brother? No, no mames. ¿Yo tengo el poder de correr o contratar gente, yo soy la empresa o qué les pasa? Kaffie, ¿qué te pasa, necesitas que te metan el pito o qué te pasa conmigo? Yo no tengo que desmentir nada, no me metan a mí en esas preguntas, la neta no me metan en sus chismes (...) Haz tu pinche micrófono para allá, tienes que guardar la distancia. Aleja tu micrófono, te lo digo de verdad, ¿en qué pinche ignorancia tuya no entiendes que hay que guardar la distancia?”, respondió.

SEGUIR LEYENDO