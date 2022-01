Eduardo Yáñez habló sobre el personaje trans que interpretará en una serie: “Estoy buena”

El actor habló sobre su nuevo papel(Foto: Instagram @eduardoyanezofc)

Eduardo Yáñez ha destacado a lo largo de su carrera actoral por participar en telenovelas como Fuego en la Sangre, sin embargo, el artista salió de sus personajes de confort y contó cuál ha sido el papel que más trabajo le ha costado interpretar.

Fue en un encuentro con los medios, donde el famoso habló sobre su participación en la serie El tío, donde interpretará a una persona de la comunidad LGBT+ y dejará atrás su característico papel de galán de telenovela.

“A partir de que me dieron el papel, empecé a comportarme como una mujer, ¡claro!, en mi casa, a solas, caminando como modelo, mujer, tratar de adoptar esos movimientos femeninos, que son tan detectables en una mujer, se me hace de los personajes más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera, la dificultad fue lograr llegar a verme como una mujer, y pues ¡estoy buena!”, mencionó durante una entrevista para Ventaneando.

Asimismo, señaló que la respuesta por parte de quienes ya vieron su interpretación fue bastante positiva y remarcó estar feliz con los resultados.

Eduardo dijo que se sorprendió al recibir la propuesta (Foto: Instagram /@miembrosalairetv)

“Hasta ahorita compañeros y productores y directores de la serie les encantó el resultado, entonces estoy contento, si al punto de vista de ellos, que son los que compran y hacen el producto les pareció que lo logré, pues estoy muy agradecido”, añadió.

El protagonista de Destilando amor contó qué fue lo primero que pensó después de que le ofrecieron dicho papel actoral, pues era totalmente diferente a lo que el público está acostumbrado a ver de él.

“Me cayó… dije ‘achis…. Yo que salgo de acá y… de héroe o villano, o lo que sea, pero siempre muy viril, todo eso, ¿cómo se les ocurre ofrecerme un papel de… tal dimensión, de travesti?’. No creas que es una loca, no, es un hombre que de verdad se cree mujer y se comporta como una mujer”, dijo.

Eduardo Yáñez dejará atrás su papel de galán de telenovela (Foto: Twitter)

Además de este proyecto, Yáñez volverá a las telenovelas para dar vida a Octavio Sánchez en Corazón Guerrero, un personaje que no había sido revelado dentro del cast oficial del melodrama en su anuncio oficial en noviembre, ni en la presentación del calendario Televisa-Univisión 2022, por lo que aún es un misterio el rol que llevará dentro de la historia.

El programa de televisión será una adaptación de la historia argentina Valientes. Corazón Guerrero se podrá basar en la sinopsis de la trama original, giraría en torno a los hermanos Guerrero, quienes buscan vengarse del asesino de su padre enamorando a sus hijas. Sin embargo, todo cambia cuando los sentimientos se transforman y nace el verdadero amor -estilo Fuego En La Sangre, donde participó como protagonista-.

El regreso de Eduardo Yáñez a las telenovelas puede ser muy diferente a lo que su público está acostumbrado a ver de él en la televisión, pues después de varios grandes escándalos que ha sufrido su carrera profesional, el casting de sus proyectos ha dejado de darle papeles protagónicos o simplemente de interpretar al “bueno”, para comenzar a darle vida a villanos o personajes que demandan una personalidad fuerte como últimamente él ha sido asociado.

Esta producción también marca el regreso del productor Salvador Mejía a la televisora de San Ángel, pues su última producción fue En tierras salvajes en el 2017, melodrama que después de no lograr el éxito esperado marcó una larga pausa para su carrera.

