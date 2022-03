Marysol Sosa mantiene la esperanza de conocer cómo fueron los últimos días de José José

José José fue llevado a Miami por su hija menor Sarita, quien no permitía el contacto con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa (Fotos: cuartooscuro.com/ Instagram)

Ya pasaron dos años seis meses desde el lamentable fallecimiento de José José, el artista que salió de Azcapotzalco, Ciudad de México, para conquistar al público a nivel internacional con sus interpretaciones convirtiéndose en el Príncipe de la canción. Desafortunadamente, las dudas sobre cómo pasó sus últimos días en Estados Unidos luego de mudarse inesperadamente tras una visita de Sarita Sosa, persisten.

Por esa razón, Marysol Sosa se mantiene firme en descubrir las circunstancias que orillaron a su padre a cambiar de residencia de un momento para otro, por qué no estableció comunicación con ella y su hermano José Joel durante esos meses y cuál era su estado de salud antes del 28 de septiembre de 2019, día en que perdió la vida a los 71 años de edad.

En entrevista para Hoy, Marysol Sosa confesó que a pesar de los obstáculos que ha enfrentado para conocer la verdad sobre la calidad de vida que llevó su padre desde que abandonó México, se mantiene firme en esclarecer los hechos fuera de la herencia que dejó. Cabe recordar que desde que el cantante se mudó a Estados Unidos, sobresalieron las diferencias que existen entre sus hijos y se vieron reflejadas tras su deceso.

Tras su ruptura con Anel Noreña, José José formó otra familia junto a Sara Salazar y su hija Sarita Sosa. (Foto: Instagram @josejoseoficial)

“Mi papá siempre va a ser del pueblo, siempre, para el resto de nuestra vida. Te lo puedo decir así, me encanta claramente hoy llevar el caso que llevo, voy a lograr mi objetivo, voy a hacer justicia, yo quiero justicia, yo quiero saber qué fue de mi familiar, qué onda, independientemente de todo lo demás que ya está donde está”, declaró.

Respecto a la posibilidad de reunirse con Sarita Sosa para poder platicar sobre lo ocurrido, Marysol explicó que todavía no tiene una fecha exacta para poder hacerlo, esto luego de que se especulara sobre la posibilidad de llevar a cabo el encuentro dentro de los próximos dos meses. No obstante, aseguró que gracias a al cambio en el semáforo epidemiológico ha logrado hacer algunos avances.

“A mí no precisamente me han dicho fechas, si sé que estamos avanzando [...] seguimos avanzando, nuestro caso sigue, vamos a hacer justicia. No sé cuánto tiempo más tome pero estamos en ello”, agregó.

Marysol ha compartido conmovedores mensajes en sus redes sociales en el marco de los aniversarios luctuosos de su padre. (Instagram)

Por último, Marysol Sosa agradeció todas las muestras de cariño que el público ha hecho en memoria de su padre en los últimos años y se refirió al emprendimiento de un joven mexicano que quería lanzar un tequila inspirado en el Príncipe de la canción.

“Habrá cosas personalmente que a veces no encajen y, por otro lado, yo creo que, bueno no creo, es, hay un orden para hacer las cosas hoy en día. Dentro de todo en lo que vamos, me refiero a nuestra situación legal, hay una albacea”, concluyó.

Cabe recordar que hasta el momento Anel Noreña figura como la heredera universal de los bienes de José José de acuerdo con su último testamento en México, por esa razón, cualquier tema relacionado con la fortuna o nombre artístico del famoso intérprete tendrá que ser aprobado por su exesposa y madre de sus hijos mayores, Marysol y José Joel.

Anel y José José tuvieron un matrimonio de aproximadamente 15 años. (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

Tras darse a conocer la información, Sarita Sosa y Sara Salazar habrían buscado asesoría para poder verificar la autenticidad del documento donde no están consideradas. La situación terminó por distanciar definitivamente a los hermanos, conflicto que trascendió públicamente tras el fallecimiento del intérprete, pues cabe recordar que no existió comunicación durante las primeras horas del deceso, incluso intervino el gobierno de México para su resolución.

Hasta el momento, Sarita Sosa no ha dado declaraciones al respecto y ha tratado de mantenerse al margen de la situación lejos de los reflectores.

