Raúl Araiza confesó si pagará multa por romper veda electoral

Tras darse a conocer el nombre de los artistas, conductores e influencers que fueron multados por romper la veda electoral durante las elecciones de 2021, Raúl Araiza declaró que hasta el momento no ha sido notificado sobre alguna sanción que deba pagar y dijo desconocer más información al respecto. No obstante, su nombre figura dentro de la lista junto a Bárbara de Regil, Gabriel Soto y Laura G, por mencionar algunos.

Fue durante un encuentro con los medios recuperado por el periodista Eden Dorantes en su canal de YouTube, donde el conductor de Hoy fue cuestionado sobre las consecuencias que le dejó apoyar públicamente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuando estaba prohibido hacerlo. Algo apurado, el también actor comentó que lleva varios años como militante de dicho grupo político y no tiene información sobre la multa.

“Yo llevo 13 años estando tranquilo, o sea, es que yo he sido parte de y militante de, hablo por mí [...] No, en mi caso no me ha llegado nada, normal”, mencionó.

Respecto a los demás sancionados, el presentador de Miembros al aire comentó que dependerá de cada uno solucionar su situación. Cabe mencionar que los 77 involucrados tienen que pagar una multa de hasta 133 mil pesos por promocionar al PVEM en sus redes sociales durante la veda electoral, acto que hizo Raúl Araiza, por lo que tendrá que desembolsar 21 mil 830 pesos.

“Yo creo que cada quien tendrá que arreglar su tema personal, supongo, sino con toda tranquilidad”, continuó. Respecto a la posibilidad de que el problema escale a un nivel mayor por no responder en tiempo y forma: “Que vaya el Burro [Jorge Van Rankin] y me saque”, comentó con su característico sentido del humor.

El pasado 21 de marzo fue emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y aprobada por unanimidad de votos, la sentencia contra los influencer, artistas y conductores que rompieron la veda electoral para participar en una campaña publicitaria del Partido Verde Ecologista de México previo a las elecciones.

