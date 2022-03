José Joel desmintió rumores de distanciamiento con Marysol Sosa por tequila de José José

José Joel negó los rumores (Foto: Instagram/@joejoeloficial)

José Joel ha demostrado ser un gran líder en la familia del fallecido, ya que tras una serie de escándalos a lo largo de los años tras su partida, su hijo mayor ha demostrado que la unión hace la fuerza. Tras una serie de rumores que anunciaban que ya existía un distanciamiento entre él y su hermana Marysol Sosa, porque supuestamente ella también planeaba lanzar un tequila bajo el nombre de El Príncipe de la Canción, es ahora el cantante quien desmintió todo.

En una reciente entrevista con el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, Joel aseguró que no se cierra la familia a realizar cosas con el nombre del cantante siempre y cuando sea con un mensaje “bonito” o algo que de verdad les apasiona, ya que hasta el momento no se han prestado a diversas colaboraciones porque ningún proyecto ha cumplido con esas características: “Si en su momento se puede hacer algo bonito con el nombre de José en cuanto a eso, pues también se hace por qué no, pero es diferente sabes”.

Sobre los rumores del supuesto distanciamiento o incluso pelea entre los hermanos, el también cantante aseguró que nada de eso se le había informado, ya que la prensa mexicana es la encargada de siempre ponerlo al corriente con los “chismes” en los que se encuentran envueltos, ya que no entiende de donde sale diversa información que ni los mismo integrantes de la dinastía de José José descubren hasta que los ven impresos o en televisión.

Según José Joel no hay problemas en la familia (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

“Me encanta porque aquí de todo me entero (señalando a los reporteros). ¿De dónde o quién les dice todo esto? O sea esta interesante pero yo ni me entero o sea… me entero cada vez que vengo con ustedes de ‘es que dice’, de verdad que yo ni me entero”, expresó el cantante de éxitos como Lo Que Arde Dentro, Es Tanto El Deseo y Creo Que No Puedo.

La prensa que se encontraba presente le aseguro que los rumores apuntaban a que era por culpa de su cuñado que Marysol Sosa tenía la idea de hacer y lanzar al mercado una bebida alcohólica con el nombre de su padre, aún cuando Anel Noreña mencionó en días pasados que jamás permitiría algo así, por lo que estaría bajo “manipulación” a lo que él respondió que nada se trataba de eso.

Marysol Sosa ha estado alejada de los medios de comunicación (Foto: Instagram de Marysol Sosa)

“Sí, te digo cómo explicarlo… nada que tengamos que exponer de ‘que bien nos llevamos’, ‘miren donde estamos’, pues no. Nos vemos y así, estamos reactivando cosas, cabe mencionar también porque estamos metidos en el trabajo, pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho gusto y eso está súper espectacular”, expresó.

Respecto a la nula participación de su hermana con los medios de comunicación José agregó: “Yo creo que Mary se ha estado cuidando un poco más (de los reporteros), entonces yo creo que el mes que entra haremos de que una comida juntos o algo juntos”.

Anel no está de acuerdo con hacer un tequila bajo el nombre de José José (Foto: Las Estrellas)

Sobre la polémica en la que un estudiante y Anel Noreña han protagonizado por el registro del nombre José José como marca de una bebida para mayores de edad que ha sido uno de los temas más virales en diversos medios de comunicación gracias a la difusión y continuación que Pati Chapoy le ha dado en su programa, Ventaneando, es ahora el hijo de El Príncipe de la Canción quien opina:

“Tenemos que entender lo que es una sucesión testamentaria, tenemos que entender lo que significa una heredera universal, en base a todo lo que tenga que ver con José José. Todos nosotros somos ahora los que nos toca establecer, cómo cuándo y porqué sobre todo lo que tiene que ver con mi papá”, finalizó.

