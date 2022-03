Martha Sahagún lamentó la muerte de su imitadora Raquel Pankowsky: “En su momento le serví”

La actriz tenía un personaje que imitaba a Sahagún (Fotos: Cuartoscuro)

Este lunes 28 de marzo de 2022 la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer el fallecimiento de la actriz Raquel Pankowsky, quien a los 69 años perdió la vida por causas aún no especificadas. Se conoce que la comediante padecía desde hace años la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), por lo que su salud pulmonar se había visto disminuida, razón que podría haber incidido en su deceso.

Tras darse a conocer la noticia, diversas figuras del entretenimiento enviaron sus condolencias a la familia de la actriz y lamentaron el fallecimiento de la actriz que comenzó su carrera artística en la década de los 70.

Pankowsky participó en teatro y en telenovelas como Carrusel, Un gancho al corazón y Qué pobres tan ricos, pero sin duda fue su personaje de “Martita Según” el que le brindó gran proyección y popularidad ante el público. Dicho rol fue una parodia de Martha Sahagún, esposa del ex presidente mexicano Vicente Fox Quesada.

Falleció la actriz Raquel Pankowsky a la edad de 69 años Foto: Twitter/@ANDIMexico

Con el personaje, Raquel Pankowsky participó en proyectos de sátira política como Desde gayola y El privilegio de mandar en la década de los 2000, ganándose la aceptación del público. Y es que la misma Pankowsky dijo en su momento que el personaje de la ex primera dama la salvó de una depresión en la que estaba inmersa, pues en plena menopausia, comenzó a sentir que su trabajo como actriz no era suficientemente valorado.

Fue gracias a “Martita Según” que Raquel pudo hacer un avance en su carrera y comprar el departamento en el que vivió todos estos años. Pese a que Pankowsky satirizaba de una cierta manera frívola y superficial a la esposa de Vicente Fox, alguna vez ambas mujeres tuvieron un encuentro cordial, en el que Sahagún le dijo que la admiraba por su valentía.

“Me llamaron de la revista ‘Época’ para hacer una entrevista entre Martha y yo, disfrazada, pero dije que no tenía ningún interés. Me hablaron para decirme que la señora estaba encantada de conocerme y ni modo de decir que no quería ir”, recordó Raquel en una entrevista para Mara Patricia Castañeda.

'Martita Según' fue el personaje que le brindó mayor popularidad en su carrera Foto: Cuartoscuro

“Me dijo que le gustaban las mujeres valientes, que yo era una mujer valiente y que yo tenía que darle las gracias en todas las entrevistas donde me presentara. Ahorita también le doy las gracias. Sí se las daba de corazón porque me pudo haber parado y no me paró; no le gustaba lo que yo hacía obviamente, pero no me paró”, recordó con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Ahora, ha trascendido la reacción de la ex primera dama mexicana al fallecimiento de la actriz. Fue en una conversación por WhatsApp con el periodista Osiris Carbajal donde Martha expresó su sentir, y aunque se encuentra fuera de México por asuntos de trabajo, escribió unas palabras para la recordada Pankowsky.

Fox Quesada también lamentó el deceso de la primera actriz Fotos: Reuters // Twitter@raquelpankowsky

“Me alegra saludarlos. Te pido una gran disculpa, pero estoy fuera en un viaje de trabajo. Yo no manejo redes. Pero si se vale mi solicitud, me gustaría dieran a conocer mis condolencias por su fallecimiento. Siempre tuve con Raquel una buena y respetuosa relación. Me alegra saber que en su momento le serví para el trabajo que ella desempeñaba. Ahora deseo que descanse en paz”, se lee en la conversación que el periodista colgó en su cuenta de Twitter.

Las condolencias de Martha Sahagún llegan casi 24 horas después que las de su marido. El ex mandatario panista que estuvo al frente del país de 2000 a 2006 externó su sentir en su cuenta de Twitter la tarde de este lunes: “Para Raquel mi admiración y respeto. Descanse en Paz! Un abrazo fuerte para sus familiares”.

