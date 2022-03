Vicente Fox lamentó la muerte de Raquel Pankowsky, quien parodió a Martha Sahagún

Fotos: Reuters // Twitter@raquelpankowsky

La mañana de este lunes 28 de marzo la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer el fallecimiento de la actriz y comediante Raquel Pankowsky, quien a sus 69 años partió de este mundo. “A sus familiares y amigos les andamos nuestras más sentidas condolencias”, escribió la organización.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Sin embargo, desde hace dos años informó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que padecía la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), por lo que dejó las cajetillas ante el riesgo de desarrollar enfisema pulmonar; Pankowsky comenzó a fumar a la edad de 11 años, por lo que su salud se fue deteriorando a últimas fechas.

La actriz destacó por su trabajo en teatro y cine; en televisión es recordada por sus participaciones en Qué podres tan ricos, Alebrijes y rebujos, Carrusel, Un gancho al corazón y Papá a toda madre, pero el personaje con el que ganó más popularidad fue el de Martita Según, una parodia de la esposa del expresidente mexicano Vicente Fox.

Gracias a su personaje de 'Martita Según', y tras varios años de trayectoria, Pankowsky pudo conocer la fama masiva (Foto: Cuartoscuro)

Y precisamente ha sido el político quien empleó su cuenta de Twitter para pronunciarse por la muerte de la actriz que por varios años realizó la imitación de la ex primera dama en programas como Desde gayola y El privilegio de mandar.

“Para Raquel mi admiración y respeto. Descanse en Paz! Un abrazo fuerte para sus familiares”, escribió el mandatario que gobernó México de diciembre de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2006.

Y es que gracias a Martita Según, la hoy fallecida actriz pudo conocer en su tiempo a Vicente Fox y a su esposa, a quien antes de caracterizarla le habían dicho en numerosas ocasiones que se parecía mucho.

El ex mandatario mexicano lamentó el deceso de quien parodiara a su esposa Martha Sahagún (Foto: Captura de pantalla)

La actriz nacida en la Ciudad de México en 1952 comenzó su carrera desde muy joven, pero fue hasta principio de la década de los 2000 cuando, tras una fuerte depresión derivada de la menopausia, que la hacía sentirse poco valorada como artista, decidió probar suerte encarnando al personaje que le significó la mayor proyección de su carrera.

Fue gracias al actor Felipe Nájera, quien imitaba a María Félix, que se animó a parodiar a Martha Sahagún, exagerando sus ademanes y pintándola como “una señora bien de toda la vida” con marcada tendencia a la ambición. Con el éxito de su interpretación, la revista Época ideó juntar a “las dos Martitas” para una entrevista. Aunque a decir verdad, según confesó Pankowsky, la idea de conocer a la ex primera dama no la entusiasmó especialmente.

“Me llamaron de la revista ‘Época’ para hacer una entrevista entre Martha y yo, disfrazada, pero dije que no tenía ningún interés. Me hablaron para decirme que la señora estaba encantada de conocerme y ni modo de decir que no quería ir”, recordó Raquel en una entrevista para Mara Patricia Castañeda.

Según Pankowsky, Martha elogió su trabajo diciendo que era una mujer valiente (Foto: Twitter/@IrvingPineda)

“Ahí voy a Los Pinos. Ella llegó tarde, yo ya me había retratado con todos sus colaboradores, me veían y se atacaban de la risa porque era igualita. Nadie me trató de corromper ni nadie me trató de pagar”, reveló.

Raquel Pankowsky contó para Gustavo Adolfo Infante que su encuentro con Sahagún fue cordial e incluso reconoció su valentía, además de que le pidió que cada que se presentara con Martita Según en alguna entrevista, le diera las gracias.

“Me dijo que le gustaban las mujeres valientes, que yo era una mujer valiente y que yo tenía que darle las gracias en todas las entrevistas donde me presentara. Ahorita también le doy las gracias. Sí se las daba de corazón porque me pudo haber parado y no me paró; no le gustaba lo que yo hacía obviamente, pero no me paró”, recordó.

