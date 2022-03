Llamaron “racista misógino” a Daniel Bisogno por asegurar que Eugenio Derbez es artista y Yalitza Aparicio, no

Bisogno dio una polémica opinión de Derbez y Yalitza (Fotos: IG bisognodaniel/ederbez/yalitzaapariciomtz)

Después de que la película CODA: señales del corazón ganara como mejor película durante la 94.ª edición de los Premios Óscar, la población mexicana enardeció porque dentro dicho elenco se encontraba Eugenio Derbez. No obstante, la polémica no tardó en aparecer, ya que personajes de la farándula no se contuvieron y emitieron controversiales opiniones respecto a esta premiación.

Uno de los que más llamó la atención fue el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien no dudó en felicitar al actor del filme No se aceptan devoluciones, pero que también aprovechó para criticar ferozmente a Yalitza Aparicio, quien fue nominada en 2019 como “Mejor Actriz” en los premios de La Academia por su participación en la película Roma.

Todo comenzó en redes sociales, después de que Bisogno remarcó que Derbez “sí” era alguien a quien admirar por haber llegado a los aclamados premios.

“Muchas felicidades mi querido y admirado @EugenioDerbez eres un gran ejemplo y tú sí, un orgullo para este país y para todos los que nos dedicamos al entretenimiento. Una persona brillante y pensante, además de talentosa. Abrazo fuerte”, colocó desde su cuenta de Twitter.

Internautas criticaron a Daniel Bisogno (Foto: Instagram @bisognodaniel)

La reacción por parte de los internautas no se hizo esperar y varios de ellos señalaron que el comentario del presentador de espectáculos estaba completamente fuera de lugar, pues a comparación de Yalitza, Eugenio Derbez ni siquiera había sido nominado en una categoría individual.

“Que hdp eres, Ludoviko (Eugenio) no ganó nada y lo felicitas y hasta es un orgullo para el mundo, mientras hiciste mierda con Yalitza Aparicio que si fue nominada por su actuación. Qué poca madre (sic)”, escribió un tuitero.

Y es que los comentarios de Bisogno en contra de la artista oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca, no han parado desde su papel debutante en la película de Alfonso Cuarón. Ya que en años pasados, el conductor de Ventaneando defendió a Sergio Goyri cuando llamó “pinch* india” a Yalitza.

Asimismo, la ocasión en que la actriz iba a formar parte del equipo de conductores que presentarían los Latin Grammy 2020, el integrante de Ventaneando aseguró que ella no era conductora e hizo evidente su molestia respecto a que Yalitza se desempeñara en una labor “para la que no está hecha”.

Yalitza Aparicio no se ha pronunciado al respecto (Foto: Instagram/@yalitzaapariciomtz)

Es por todo lo anterior, que durante las más recientes felicitaciones de Bisogno hacia Eugenio Derbez, la indignación por parte de los cibernautas fue contundente. Así, tras las primeras críticas, Daniel no se quedó callado y respondió en Twitter:

“La diferencia es que Eugenio si es artista, Yalitza ni remotamente. Y por cierto aquí el único HDP ES TU HERMANO (sic)”.

Pero la pelea con los usuarios no paró y una tuitera no tardó en destacar que el conductor era machista y que él era quien no tenía aptitudes.

“La diferencia es que eres un misógino racista con voz en la televisión. Yalitza es una artista en toda la expresión de la palabra y tú no tienes ni dos gramos de talento”, sentenció.

El conductor dijo que Eugenio si era un artista (Foto: Captura de pantalla/Tw @DaniBisogno)

Asimismo, otro internauta escribió: “Y lo mejor de todo es que Yalitza, sin ser ‘artista’ ha llegado más lejos que tú y todxs tus colegas juntos y multiplicados x2. El chiste se cuenta solo (sic)”.

A lo que Bisogno contestó: “¿A dónde ha llegado? ¡No se engañen! El éxito en esta carrera es la permanencia! Ya quisiera ella y tú tener casi treinta años al aire en primer lugar de todos lis programas de espectáculos”.

Finalmente, los tuiteros apuntaron que la cantidad de programas no era sinónimo de calidad y mostraron capturas de pantalla donde el presentador de espectáculos los había bloqueado.

