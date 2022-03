Danilo Carrera aclaró por qué quisieron expulsarlo de Egipto

Danilo Carrera explicó por qué lo querían sacar de Egipto (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

Hace unos días Danilo Carrera compartió que se encontraba en Egipto, disfrutando de las atracciones turísticas, así como divirtiéndose con su gente. No obstante, se rumoró que el actor habría sido expulsado del país debido a que su galanura habría llamado la atención de muchas mujeres. El protagonista de Contigo sí confirmó que sí quisieron sacarlo, pero no había fundamentos lógicos para hacerlo.

Tras rumorarse que Danilo Carrera habría sido obligado a dejar Egipto hace unos días, el actor decidió salir a desmentir esta versión de los hechos y aclaró que tuvo una buena experiencia en aquel país, aunque sí pasó por situaciones complicadas.

“No, me quisieron sacar, pero a mí no me pueden sacar de ningún país”, señaló el ecuatoriano cuando fue cuestionado acerca de su supuesto deportación.

Según reveló el actor, en realidad sí llamó la atención de varias mujeres en Egipto y esto sí provocó los celos de los hombres que lo vieron, no obstante, no fue razón suficiente para deportarlo del país, explicó en el programa ecuatoriano En Contacto.

El símbolo de la propuesta de matrimonio habría desencadenado la molestia de los hombres (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

“Yo entro mañana a Egipto otra vez. Lo que pasó es que los musulmanes vieron a cuatro ecuatorianos pinta que estaban causando revuelo, me hice muy cercano a una chica y nos caímos muy bien, pero eso no está permitido, un católico no puede estar con una musulmana”

Todo habría iniciado cuando Danilo conoció a una joven. Mientras se conocían, el primer error del histrión habría sido intentar darle un beso a la egipcia, pues ella se alejó y le respondió que no lo podía hacer ya que era musulmana. Después, él decidió darle su saco al notar que tenía frío, ella lo aceptó y, después, se lo quiso devolver, pero esto desencadenó una propuesta de matrimonio.

El ecuatoriano relató que él le dijo a la joven que el abrigo era un regalo para ella, así que se lo debía quedar. Ella se fue, pero regresó a la media hora con un anillo para él.

“Me dio este anillo y me dijo que me iba a recordar para siempre, porque nunca un hombre había hecho algo así por ella. Los antiguos egipcios, la mujer le proponía matrimonio a un hombre regalándole una flor de loto o un anillo”, recordó.

El actor actualmente ya se encuentra en Ecuador (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

El profundo significado que habría tenido este detalle de la joven egipcia y el hecho de que salieran en más ocasiones, desencadenó molestia entre los musulmanes, quienes no lo vieron con buenos ojos y quisieron sacarlo del país.

“Después salimos un par de veces, que tampoco está permitido y ahí fue donde empezaron los problemas, por la belleza física, no solamente mía, sino de mis hermanos, no me querían en el país”, reveló Danilo.

Pese a que casi fueron sacados de Egipto por su galanura, habría sido esta misma razón la que les permitió continuar su viaje. Según continuó su relato el actor, habría tenido el apoyo de las musulmanas, quienes no estuvieron de acuerdo con que lo sacaran del país, así que pudo permanecer unos cuantos días más.

“No voy a decir quien, algunos hombres ahí, gente con mucho poder (nos quisieron sacar). Las musulmanas hicieron huelga, dijeron: ‘Se quedan’ y nos quedamos tres días más disfrutando de las playas de Egipto”, detalló, desmintiendo que haya sido deportado.

Actualmente, Danilo ya se encuentra en su país natal para grabar la película Amor en tiempo de likes.

