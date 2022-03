Laura Bozzo tras su problema fiscal: “No quiero una sola deuda más en mi vida”

Laura Bozzo podría trabajar en Telemundo (Foto: instagram)

La luz y paz parecen llegar a la vida de Laura Bozzo, tras meses de un gran escándalo mediático que enfrentó por problemas fiscales con las autoridades mexicanas. Es por eso que ahora la conductora más popular del formato talk show ha dejado en claro que será mucho más cuidadosa con todos los movimientos y compras que haga en su vida ya que no quiere una deuda más en su historial.

Es ahora a través de la revista de espectáculos TVyNovelas que la conductora de Laura En América se sinceró con su público mexicano y latino, sobre algunas de las situaciones que vivió y sigue enfrentando tras la bochornosa situación que la tuvo alejada de los reflectores no solo de Televisa, donde laboraba y posiblemente ya no regrese, sino del mundo entero.

“He estado viviendo de los alquileres de mis padres en Perú, pero ya estoy trabajando; he firmado contratos, y lo primero que quiero hacer es terminar con todos los pendientes de deudas y de lo que sea, y de ahí sigue aprender mi lección de ser más responsable y más madura a la hora de comprar cosas. No quiero una sola deuda más en mi vida”, expresó Bozzo en la más reciente edición.

La conductora confesó de que ha vivido en los últimos meses (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Sobre en qué quedó su situación fiscal con la justicia mexicana que le originó una orden de captura emitida por la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) por cometer un delito que sobrepasaba los 12 millones de pesos (más de 600 mil dólares), el cual orilló a un juez que dictó prisión preventiva para la presentadora de televisión, pero que nunca se concretó pues su anonimato y después el pago para continuar en libertad fueron de los temas más comentados en el 2021, ya es revelado.

“Mis abogados se están encargando de ver ese tema, y estoy pidiendo una reunión para concretar asuntos; lo que se deba se paga. Lo bueno es que está quedando claro que no hubo ningún delito, que yo no vendí ninguna casa embargada ni mucho menos; eso para mí es lo más importante”, agregó.

Laura Bozzo posó para la revista Suave (Foto: Revista Suave/ Instagram)

Laura Bozzo se ha mostrado arrepentida de los posibles descuidos que pudieron haberla colocado en esa situación y en esta ocasión aseguró que es de “seres humanos cometer errores”, por lo que todo lo malo que pasó ya no será algo importante en su vida, ya que otra de las cualidades que tiene es poder sobrellevar todo para construir un presente y futuro próspero y sin limitaciones morales.

“Creo que soy una persona como cualquier ser humano que ha cometido errores, y he sido responsable en delegar cosas que tenía que haber visto personalmente, y que por eso me ha pasado lo que me ha pasado, por eso perdí todo lo que perdí y me robaron todo lo que pudieron, pero Dios me ha dado la oportunidad de volver, de regresar a lo que sé y amo hacer gracias a mi talento y a mi deseo de ayudar a la gente”, confesó.

Laura Bozzo no reveló que contratos nuevos tiene (Foto: Revista Suave/ Instagram)

El regreso de La Señorita Laura a la televisión está más cerca que nunca y aunque en todas las entrevistas que ha brindado no ha querido dar mayor detalles sobre a qué televisora ahora pertenece; rumores en redes sociales apuntan a que ya está en negociaciones con Telemundo en Estados Unidos.

“Hay un caso especial en Acapulco, Guerrero, de una enfermera que tenía cinco meses de embarazo y que fue brutalmente asesinada; encontraron su cuerpo en Coyuca de Benítez, y estoy haciendo una investigación de esta historia que me ha marcado como madre y como abuela. Es una de las cosas nuevas que voy a hacer en Laura en acción”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: