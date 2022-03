Porqué los hijos de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez no ven sus telenovelas

Los actores son padres de Máxima y León (Foto: Instagram/@cuquitaoficial_)

Las parejas de actores o cantantes suelen darse después de que participan en proyectos que implican largas horas de jornada y mucha química en televisión. Ese fue el caso de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez quienes trabajaron juntos en el melodrama Fuego en la Sangre (2008) y desde entonces su amor traspasó la pantalla de Televisa.

Ahora, tras un matrimonio culminado en el año 2011, la feliz pareja tiene 2 hijos: Máxima y León. Fue la actriz quien reveló porqué no permiten que sus pequeños mellizos vean sus telenovelas u otros proyectos en la televisión, cine y plataformas de streaming, siendo su respuesta alabada en redes sociales por el sentido maternal que le dio a sus palabras así como el objetivo en común de la unión de famosos que tiene más de 10 años de casados.

“Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás…Eso es lo que ven mis hijos de mí, que soy su mamá, que los cuido, que los educo, que los protejo, que los guío, que juego con ellos, que me divierto, que vamos al parque”, expresó ante las cámaras de Univision.

La actriz prefiere der "la mamá" y no "la estrella" con sus hijos (Foto: Instagram/@cuquitaoficial_)

Como pocas veces, Elizabeth se tomó un tiempo para hablar de lo que ocurre en su entorno familiar, en especial de cómo lleva las cosas con sus pequeños, estableciendo una regla inquebrantable para ellos y aunque no especificó si solo son sus proyectos o toda la televisión en general, la actriz de telenovelas como La Fea Más Bella, Las Vías del Amor y Sueños y Caramelos ha recibido una ola de ovaciones en internet por sus declaraciones.

“El amor de las mamás es lo más importante que hay en el mundo, muy bien por ella”. “Raro ver que a una persona dentro de la farándula le importen de verdad más sus hijos que sus proyectos, eso habla bien de ellos”. “Yo también creo que es lo más sano separar lo que es su profesión a su carrera de vida como mamá, porque así sus hijos pueden crecer fuera del ambiente tóxico que es la tv mexicana”. “Jorge y ella siempre me han dado un aire de que son una pareja real y no algo solo creado dentro de la televisión y esas palabras son de una madre comprometida”, escribieron usuarios de Twitter.

El actor ha participado en un sinfín de telenovelas (Foto: Instagram/@salinasjorgemx)

A pesar de que existe esa regla en su casa, Elizabeth Álvarez aseguró que los pequeños Máxima y León están muy conscientes de los oficios de sus padres y que ello conlleva una gran demanda física donde es muy común que en algunas ocasiones sea ella o Jorge Salinas los que no estén en horarios semanales y sus actividades que toda familia “común” vive en su día a día.

“Saben que voy a trabajar y que regreso. Mamá tiene que trabajar y regresa”, afirmó, para luego hacer énfasis en la razón por la que no permite que los mellizos vean la televisión, incluso sus melodramas donde es muy común verlos actuando y trabajando: “Mis hijos están muy chiquitos, obviamente no pueden ver la televisión y las novelas tampoco”.

La pareja se casó en el 2011 (Foto: Instagram/@cuquitaoficial_)

Los caminos de Jorge y Elizabeth se unieron en 2008 cuando ambos participaron en Fuego en la Sangre. La enamorada pareja a la que dieron vida en este melodrama de Televisa se volvió real, pues los intérpretes iniciaron una apasionada relación amorosa que culminó el 15 de octubre de 2011 en una espectacular boda llena de famosos.

Curiosamente, los actores quisieron celebrar su unión en la espectacular Hacienda de San Agustín, en Atlixco, Puebla, el mismo escenario que fue testigo del inicio de su historia de amor, pues fue ahí donde grabaron la telenovela.

