Daniel Sosa parodió reacción de Chris Rock luego de ser abofeteado por Will Smith

Daniel hizo comedia con el incidente entre Will Smith y Chris Rock Fotos: @danielsosafado / A.M.P.A.S. 2022

El comediante mexicano Daniel Sosa, conocido actualmente por su talento en la imitación de diversos personajes, famosos y no famosos, ha llevado su trabajo a diversas plataformas como YouTube, Facebook, TikTok e Instagram.

Fue en esta última en la que el famoso compartió en su cuenta oficial un Reel en el que parodió la reacción que habría tenido el actor Chris Rock luego de que Will Smith lo abofeteó ante toda la sala de la ceremonia en los Oscar 2022, el pasado domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby en Hollywood.

En el video se puede ver a Sosa con un saco negro y una camisa blanca visualmente arrugada, delante de un fondo totalmente blanco. En su rostro en la parte de la mejilla a la barbilla se denotó aparentemente desviado o bien de lado, lo que representó el golpe que seguía latente en la cara de Chris Rock.

“Ya me voy, eh? No ya no voy a ir w*y, no, no, no me duele, todo bien. Es que me agarró medio en curva, pues estoy yo trabajando y de repente me agarró, sino si lo hubiera… pero no, ya me voy”, imitó Daniel Sosa a Chris Rock denotando lágrimas en los ojos.

El comediante Daniel Sosa aprovechó el las redes sociales para compartir la parodia ante la reciente situación de Will Smith con Chris Rock.

Asimismo el participante de LOL México, escribió en el filme “Chris Rock despidiéndose en los premios”, así como la descripción de “La cara le ha de estar punzando al Chris”, a lo que diversas personalidades como: Oscar Marten mejor conocido como Wattsopa, Gon Curiel, Mau Nieto y Juca Viapri, reaccionaron inmediatamente:

“JAJAJAJAJA, LO ESTABA ESPERANDO (sic)”, “JAJAJAJAJAA qué genial (sic)”, “Ya ando bien madreado, literalmente”, “jajajajajajajaj”, fueron algunos comentarios de los influencers ya antes mencionados.

Los seguidores del influencer de 28 años también hicieron algunos comentarios al respecto y todos aludiendo al buen humor del comediante. “Como que sí se le llenaron sus ojitos de lágrimas al Chris después del madrazo”, “la boca de lado”, “comedia al momento”, “le reinició la fiesta a su compa” y entre ellos innumerables emojis de la carita riéndose.

La polémica entre Will Smith y Chris Rock no ha cesado y los memes tampoco, pues el ingenio mexicano sigue latente después de dos días de lo acontecido. Pue así como Daniel Sosa parodio lo que pasó después del golpe, muchas personas compararon el momento con la bofetada que el actor mexicano Eduardo Yáñez impartió a un reportero en un evento en Los Ángeles.

Recordaron a Eduardo Yáñez por golpe de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022

De tal manera que el actor de telenovelas no se contuvo y señaló en el programa de Vivalavi de Multimedios que Will Smith tuvo buenas razones para actuar de la forma en que lo hizo.

“Estoy del otro lado, del de la ‘mano’ hay compañeros que con un micrófono se sienten muy salsas y se atreven a faltarle el respeto a los demás”, comentó durante el programa.

Por lo que Yáñez confesó que se ha encontrado en la misma situación que el actual ganador de la estatuilla del Oscar a Mejor Actor, pues relcalcó que la mayoría de las veces es complejo ser prudente ante este tipo de situaciones.

“Yo creo que del respeto viene el respeto y las palabras también son bullying, tú puedes bullear a las personas con palabras y tú no sabes, habría que estar en los zapatos de Will Smith, como hubo que estar en mis zapatos. Lo negro que se te pone todo, como se te nubla la razón y ya no piensas y reaccionas a un ataque”, dijo.

