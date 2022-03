‘Dos Oruguitas’ perdió con ‘No Time to Die’ el premio a mejor canción

Billie Eilish and Finneas O'Connell win the Oscar for Best Original Song for "No Time to Die" from the James Bond film at the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder

Este domingo 27 de marzo se conmemora otra edición de los premios Oscar. La película inspirada en Colombia Encanto estaba nominada en varias categorías, entre ellas mejor canción original con Dos Oruguitas. Pero pese a las altas expectativas que se tenían, la canción no se llevó la estatuilla y en su lugar lo hizo No Time to Die de Billie Elish y su hermano Finneas O’Connell.

