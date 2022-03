Ninel Conde retiró la demanda contra Giovanni Medina por daño moral

La relación entre Giovanni Medina y Ninel Conde ha mejorado tras años de pelear por la custodia de su hijo (Fotos: Cuartoscuro // Instagram @ninelconde)

Giovanni Medina confirmó que Ninel Conde retiró la demanda que interpuso contra él por daño moral. Este conflicto legal comenzó en junio de 2021 y había tenido avances, sin embargo, la cantante decidió que no continuará para que haya paz entre los dos.

El pasado junio Ninel Conde hizo público que había demandado a Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel, debido a declaraciones que el empresario hizo en su contra en los medios, así como por exponer constantemente al menor en redes sociales y revistas.

No obstante, en la recta final en el pleito legal por la custodia de su hijo, Ninel decidió retirar la demanda para que no existan conflictos entre ella y su expareja ahora que intentan convivir ambos con Emmanuel, así lo dijo Medina en De Primera Mano:

“Hubo un desistimiento, yo creo que fue una decisión adecuada. Con esto ganamos, Emmanuel y yo, un paso más hacia nuestra paz, es lo que buscamos, únicamente vivir sin conflictos, trabajar para salir adelante igual que todos. Y bueno, es correcto, existe un desistimiento, con lo cual únicamente queda abierto el juicio de guardia y custodia”

Giovanni Medina es quien cuida actualmente de Emmanuel, pero él y Ninel están en espera de conocer cómo será la custodia con la sentencia (Foto: Instagram/@giovannimedinam)

En su momento los abogados de Conde llegaron a declarar que parte de la demanda era debido a las declaraciones que el empresario hizo sobre la cantante, su matrimonio con Larry Ramos y, recientemente, por apoyar y posiblemente ser informante de la periodista Anabel Hernández, quien escribió en su investigación Emma y las otras señoras del narco la supuesta relación de Ninel con capos.

No obstante, Giovanni reveló que su expareja le habría dicho que lo demandó debido a que estaba “malaconsejada”, pero, al igual que él, buscaba que existiera paz entre los dos.

Aunado a ello, el empresario compartió que ya no hay mediador entre ambos, pues la relación ha mejorado al punto en que ya no quedan tratos por hacer, sino que están en la espera de la sentencia para saber cómo será la custodia de Emmanuel.

Por otro lado, Medina confesó que las convivencias entre Ninel y su hijo continúan siendo “frías”, pero espera que pronto nuevamente exista una buena relación entre ambos y así Emmanuel pueda tener a sus dos progenitores presentes.

Ninel Conde dejó de ver a Emmanuel debido a la pandemia y los problemas que surgieron por Larry Ramos (Foto: Instagram/@ninelconde)

“Hoy en día, las convivencias han sido un tanto frías, tiene que irse creando más ese vínculo, pero eso se da precisamente con convivencia. Hay que seguir fomentando eso; de mi parte, poner las condiciones necesarias para que esto se dé”, expuso el empresario.

En febrero, la también bailarina compartió que ha intentado reestablecer un buen vínculo emocional con su hijo, sin embargo, está consciente que “la conexión está totalmente fracturada”, pues no habían estado frente a frente desde meses atrás, por lo que no queda otra cosa que continuar haciendo lo posible para que el menor se sienta cómodo con ella. Según Medina, en el primer reencuentro entre madre e hijo no hubo un momento emotivo para los dos, pero tampoco de estrés.

Asimismo, Ninel había compartido que, durante las convivencias, se mantenía un buen ambiente entre los tres y agradecía al padre de su hijo que no se haya opuesto a que Emmanuel la viera.

Acerca de Larry Ramos y la orden de restricción que puso Giovanni para que la expareja de Ninel Conde no se acerque a Emmanuel, aseguró que es algo que “ya está” y seguirá ahí, aunque no se preocupa porque, actualmente el colombiano es prófugo de la justicia y podrían detenerlo en cualquier momento.

