Ninel Conde aseguró que la relación con su hijo está “totalmente fracturada”

Ninel Conde se sinceró acerca de su actual relación con su hijo menor, el cual no pudo ver por cerca de un año (Foto: @ninelconde/ Instagram)

Tras varios meses de litigio entre Ninel Conde y Giovanni Medina, la cantante confesó que la relación con su hijo se ha fracturado mucho por no verlo.

Ninel Conde continúa en la disputa legal por su hijo Emmanuel, pues quien lo cuida, por ahora, es su exesposo. Debido a cómo se está llevando a cabo el proceso, la vedette ha podido ver al menor en muy pocas ocasiones en los últimos dos años, lo que ha causado que cada vez su relación madre-hijo se vea lastimada.

La cantante compartió en entrevista con El gordo y la flaca que para ella ha sido notable cómo la “conexión” con su hijo ya no es la mejor. Y es que además de que ella lo ha podido ver frente a frente en muy pocas ocasiones, piensa que el hecho de que conviva sólo con su papá también ha afectado en su relación.

Giovanni Medina es quien cuida de Emmanuel, quien actualmente tiene 7 años (Foto: Instagram/@ninelconde)

“Para el niño después de un año ocho meses de no ver a su mamá pues claro que es un shock ¿no?, y pues no sé, además de solo tener información de un lado, la conexión está totalmente fracturada. No puedo entrar mucho en detalles por disposiciones legales, tú sabes que estamos en un juicio, el juez nos ha pedido que no hablemos al respecto, de detalles por cuidar el bienestar del niño”, dijo Conde.

Desde noviembre, Ninel ya puede ver a su hijo cada 15 días en un encuentro que debe durar tres horas y puede estar supervisada por autoridades si lo solicita el padre, pero antes de que existieran estos reencuentros entre madre e hijo, la actriz sólo pudo ver a Emmanuel a través de videollamadas.

Ahora la expareja está intentando volver a crear el vínculo que existía entre Ninel y Emmanuel, pues tanto para ella como para él podría ser un proceso largo crear una buena conexión. Pese a las complicaciones, Conde se dijo muy feliz de poder ver a su hijo a través de estas convivencias.

“Lo que te puedo decir es que estoy muy agradecida con Dios de poder volver a verlo, y bueno, pues la fe mueve montañas y creo que ese vínculo se tiene que restablecer y tarde o temprano porque la sangre llama, y bueno, pues simplemente seguir tratando de que éste en un ambiente de las convivencias cordial”

Ninel puede ver a su hijo cada 15 días por tres horas en cada convivencia (Foto: Instagram/@ninelconde)

Aunque ahora exista una muy mala relación entre Ninel y Giovanni Medina, ella se dijo muy agradecida con el padre de su hijo por permitirle tener interacción con el menor y no oponerse a que vuelvan a mantener contacto.

Y es que actualmente están atravesando por otro conflicto legal, en donde la intérprete de Bombón asesino demandó a su expareja por daño moral, pero han decidido dejar fuera sus problemas por el bien de Emmanuel.

“Empezar el año viendo a mi hijo fue una bendición grande y también tengo que decirlo, ¿por qué no?, agradecer a su padre que no ha impedido, ni se ha opuesto a que yo pueda tener estas convivencias con mi hijo, se lo agradezco por el bien de Emmanuel, porque creo que es importante hacer a un lado las emociones personales, lo que sienten lo adultos entre ellos”, comentó Ninel.

Medina compartió en el programa De Primera Mano que la primera convivencia entre Conde y su hijo fue buena, pero fue también obvio para él que el vínculo entre ambos está fracturado. También declaró que no hubo un momento emotivo para los dos, pero tampoco de estrés.

