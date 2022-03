Gustavo Adolfo Infante aseguró que Ninel Conde ya demandó a Anabel Hernández

Las declaraciones del periodista de espectáculo se dieron en la última emisión del programa "De Primera Mano" (Fotos: Instagram/EFE/ Instagram)

Fue en 2021 cuando la periodista Anabel Hernández publicó el libro Emma y las otras señoras del narco, el cual reveló que supuestamente diversas figuras del entretenimiento en México habrían tenido nexos con líderes del crimen organizado.

Entre sus páginas figuran actrices, actores, conductoras, cantantes, modelos y comediantes. Galilea Montijo, Sergio Mayer, Andrés García, Sergio Verdusco, mejor conocido como Platanito, Charly García y Ninel Conde, son algunas de los famosos que, de acuerdo con el libro, se habrían reunido con altos capos de los Cárteles en México. Esta última, según Anabel Hernández, estaría involucrada en una triangulación de lavado de dinero.

Ante ello, durante la emisión del 18 de marzo del presente año, en el programa De Primera Mano, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante aseguró que El Bombón Asesino denunció a la autora del libro.

El periodista de espectáculos aseguró que Ninel Conde denunció a la autora del libro (Fotos: J.M. Mariscal/Infobae)

Al inicio de la transmisión, Infante dijo: “Estoy en disponibilidades de decirles que Ninel Conde sí demanda a la autora del libro Emma y las otras señoras del narco; sí la denunció”.

Cabe mencionar que a finales del año pasado, en el mismo programa, la cantante y actriz mencionó: “Es totalmente falso, no habría ni por donde empezar con esta novela. De tanta cosa, ni por donde empezar a desmentir. Mis abogados me han pedido que no dé comentarios al respecto, más que informar que está en manos de mi equipo legal tanto de México como de Estados Unidos”.

“Se va a aclarar en donde se tenga que aclarar, pues sí es un tema bastante delicado. Seguiré trabajando como siempre lo he hecho y mis abogados se van a encargar de lo demás”, añadió Ninel Conde.

Arturo Beltrán Leyva murió acribillado en 2009 (Foto: Especial)

Otra de las más afectadas fue Galilea Montijo. La actual conductora de Hoy fue vinculada con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, conocido como El Barbas.

Al igual que El Bombón Asesino, Galilea se dijo lista si toma acciones legales en contra de la afamada escritora. Además puntualizó que no solo afecta a su imagen personal, sino también al programa y empresa donde actualmente labora y, también, a su familia.

Por su parte, Platanito, reconoció abiertamente que sí tuvo relación con algunos capos, tal cual se señaló en Emma y las otras señoras del narco. El payaso comentó para el diario Publimetro que sí asistió a una fiesta de Édgar Valdez Villareal “La Barbie”.

Verduzco destacó que los comediantes como él aceptan ir a donde se les contrate. A diferencia de Ninel y Galilea, Platanito no emprenderá ninguna acción en contra de la controversial publicación. Incluso, de manera sarcástica, agradeció el haber sido mencionado.

El libro se publicó en 2021 (Foto: Amazon)

Mientras tanto, Charly López, ex integrante de la agrupación Garibaldi. De mismo modo que Platanito, el cantante no negó su vínculo con La Barbie. Además de haber amenizado una reunión del capo de la droga, López declaró en De primera mano que lo conoció de manera personal y lo definió como una persona encantadora.

Según el ex Garibaldi, vio a La Barbie en reiteradas ocasiones en antros y restaurantes. Charly comentó que el narcotraficante dijo que era empresario y no cuestionó su palabra.

Emma y las otras señoras del narco tomó por asalto a la farándula de México al destapar supuestos vínculos de celebridades con diversas cédulas criminales. A lo largo de los años, Anabel Hernández se ha consagrado como una de las periodistas más reconocidas de México. Títulos como Los señores del narco, El traidor y La verdadera noche de Iguala respaldan su trabajo como investigadora.

SEGUIR LEYENDO: