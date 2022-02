“Ya hay investigaciones criminales contra Ninel Conde”, aseguró Anabel Hernández

Anabel Hernández aseguró que existen diferentes investigaciones contra Ninel Conde (Video: Infobae)

Después de que Ninel Conde asegurara demandará a Anabel Hernández por lo que escribió de ella en su libro Emma y las otras señoras del narco, la periodista reveló que no se ha procedido legalmente en su contra. Aunado a esto, señaló que el caso de la actriz le parece muy interesante porque existen varias investigaciones entorno a ella.

Este jueves 3 de febrero Anabel Hernández en conferencia de prensa de su libro Emma y las otras señoras del narco, aseguró que, hasta el momento, ninguna de las personas que dijeron que tomarían acciones legales en su contra por daños a la moral, lo ha hecho, como es el caso de Ninel Conde.

Y es que la vedette aseguró el pasado diciembre que demandaría a la periodista en México y Estados Unidos pues en su libro menciona que Ninel habría logrado acumular bienes por medio de presunta triangulación de dinero proveniente del crimen organizado.

Conde y sus abogados habían asegurado que estaban trabajando en la demanda contra Hernández (Foto: ninelconde / Instagram)

Hernández también volvió a defender su investigación, pues mencionó que los datos en los que se basó para hablar de los presuntos delitos en los que Ninel Conde habría participado no son sus palabras, sino que son documentos de la Fiscalía General de la República.

Por la misma razón es que el caso en específico de la cantante le parece muy interesante, pues se tiene registro de dichas investigaciones de los presuntos actos delictivos de Conde, y no sólo se trataría de una.

“En el caso de Ninel Conde es un caso todavía más interesante porque ya hay investigaciones criminales abiertas en su contra. No soy yo, ni siquiera es Anabel Hernández la que habla de presuntas triangulaciones, de lavado de dinero. No soy yo, es una investigación de la PGR que está señalada incluso en el libro, yo tengo los documentos de la PGR”, aseveró la comunicadora.

Asimismo, comentó que para ella lo mejor es que cada uno reflexione acerca de lo que hizo y no se enojen con ella, pues dichas personas sabrían que lo escrito es real y les incomodó que fuera expuesto de esta forma.

La periodista aseguró que actuará legalmente en contra de las personas que amenacen su integridad (Foto: J.M. Mariscal/Infobae)

“Esto ya va mucho más allá del libro (...) Me parece más bien (que) lo que incomoda a estas personas es que se conozca esta información y las diversas repercusiones que esto puede tener (...) No deberían estar molestas conmigo. Creo que sería una buena idea que cada uno haga reflexión sobre las decisiones que ha tomado en su vida y que haga cuentas con su pasado, su presente y su futuro”

También defendió que ella sólo ha narrado lo que encontró realizando su investigación y, por ello, ella no fue quien las puso en esta situación.

“Cuando dicen: ‘Esto me está afectando’, ‘es que que digas esto me está afectando’, repito, yo no las coloqué a ellas en esa situación y después escribí sobre eso. Ellas estaban en esa situación, pasaron por ahí, yo investigué y narro lo que sucedió porque, repito, es información de interés público. Estamos hablando de organizaciones trasnacionales”, aseveró.

Anabel hizo hincapié en que lo que escribió en su libro no es una cuestión personal en la que quiso investigar a ciertas personas en específico, sino que los nombres fueron surgiendo de los testigos a los que entrevistó.

Anabel aseguró que no es un tema personal ni ella buscó poner en esta situación a las personas que menciona en su libro (Video: Infobae)

Además, recalcó que toda la información que recibió la corroboró con antecedentes legales, propiedades, expedientes, empresas y demás recursos que tienen un registro legal y público.

También mencionó que si alguna de las personas mencionadas en su investigación lo están tomando como algo personal y lo llevan a un extremo en donde su integridad se vea en riesgo, tendrá que proceder legalmente, como lo hizo con Andrés García.

*Con información de Antonio San Juan

