Lorena Herrera habló sobre la supuesta petición de no trabajar con Ninel Conde en “La Casa de los Famosos”

Herrera aseguró que no hizo peticiones especiales en contra de Ninel (Fotos. Instagram/@ninelconde/@lorenaherreraoficial)

Lorena Herrera revivió la polémica enemistad que mantiene con Ninel Conde, luego de que en diversos medios de comunicación y en redes sociales se especuló que la condición que puso la actriz en su contrato para formar parte del reality show La Casa de los Famosos indicaba que El Bombón Asesino no podía ser solicitada para la segunda temporada, donde ella sí formará parte.

Desde Guadalajara, la actriz rompió el silencio ante las cámaras del matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, y negó que ella hubiera hecho tal petición. Entre bromas jugó con los reporteros que no dejaron de preguntarle sobre el tema, pero ella a pesar de mencionar que sí mantiene una mala relación e incluso aunque se considera una persona respetuosa, que siempre saluda, a ella no la saludaría y prefiere evitarla en todo momento.

“No,no,no. De ninguna forma, ya me encargué yo lo puse en mi contrato. Sí fue requisito ja,ja,ja. No es cierto, claro que no. Si puedo evitarla, pues la evito y ya, porque no está padre porque soy una mujer muy educada que saludo siempre a la gente y procuro tener una sonrisa para todos los demás, pero pues a ella no la saludaría ni tendría una sonrisa para ella, porque yo no quiero ser falsa”, expresó de manera muy risueña ante el matutino.

La actriz tiene 55 años de edad (Foto: Instagram/@lorenaherreraoficial)

La ex conductora de La Más Draga aseguró que a pesar de que no le interesa en lo más mínimo hacer contenido erótico o muy íntimo para una plataforma como OnlyFans, sí ella entrara tendría un mejor recibimiento con tan solo simples recetas de cocina a comparación de las fotografías que maneja Ninel Conde en la misma red, que ha sido motivo de burlas por sus supuestos pocos suscriptores.

“Sí es una buena idea pues compartir tus recetas de cocina, tus tips de belleza”, mencionó antes de ser cuestionada sobre si ella creía que podría tener más suscriptores que Ninel, a lo que contestó: “Ay pero por supuesto, porque mis recetas que yo subo tienen un montón de likes, velas, tienen más likes que las fotos de Ninel. No he comparado porque no tengo OnlyFans pero ya me dijeron ja,ja,ja”, agregó la intérprete de Soy La Más, Masoquista o Flash.

Con este posteo, Ninel Conde anunció su página de OnlyFans. (Captura: @ninelconde/Instagram)

A principios de febrero del 2022, El Bombón Asesino acudió como invitada especial al programa El Gordo y La Flaca para hablar sobre el lanzamiento de su página de contenido exclusivo. La actriz que dio vida a Alma Rey en Rebelde (2004) decidió dar el paso después de que durante el 2021 sus fans la motivaran a abrir su cuenta.

“Cuando muchas personas escuchan OnlyFans piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer, fotos obviamente sexys, un poquito más de lo que haces en redes sociales”, declaró la actriz que tiene como cuota mensual de 20 dólares su contenido, lo que se traduce a un poco más de 400 pesos mexicanos.

Fotos: Cuartoscuro // Instagram @ninelconde

A pesar de tener un mal recibimiento por el público mexicano, su ex pareja, Giovanni Medina, sorprendió al confesar que decidió suscribirse al contenido exclusivo que la actriz ofrece en dicha plataforma con el único objetivo de detectar el material que pueda perjudicar el bienestar del hijo que tienen en común y así reportarlo.

“Antes de exponerse así debería de pensar más en sus hijos, pues cuando somos padres, tenemos una responsabilidad en nuestro comportamiento y debemos proteger a nuestros hijos, emocional y moralmente [...] él no tiene nada que ver con eso, pero ella debe replantear sus prioridades”, explicó en entrevista para la revista TV Notas.

