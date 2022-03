Foto: Instagram / @salmahayek

La famosa actriz mexicana Salma Hayek, conmemoró con un toque sensual el Día Nacional del Agua, pues sorprendió con una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, en la que escribió un emotivo mensaje aludiendo a la reflexión de sus seguidores ante el cuidado del agua.

En la imagen se puede observar a la artista al natural, disfrutando en aguas cristalinas con un traje de baño color azul que denotó ampliamente su escote, aunado de un rayo de luz que remarcó el paisaje de la fotografía. De tal manera que representó el Día Nacional del Agua con la siguiente descripción:

“Today is #nationalwaterday but let´s not forget any day precious water is. Hoy es el #dianacionaldelagua pero que no se nos olvide ningún día, que el agua es un tesoro”.

Tal hecho aludió a que los followers de Salma se deleitaran ante la sensualidad de la actriz veracruzana e inmediatamente llegaron al post comentarios a favor de su postura.“Belleza natural”, “Todo lo que necesitamos es amor”, “Muy buena vista”, “Bella”, “Mujer hermosa en agua increíble”, entre otros halagos.

Además de la sensual fotografía, la artista dedicó unas palabras por el Día Nacional del Agua crédito: @salmahayek

No es la primera vez que la productora mostró su postura ante el tema de la naturaleza, ya que desde sus redes sociales compartió diversas fotografías en las que se pronunció en contra del maltrato al medio ambiente.

Además en el año 2017 realizó el filme La Naturaleza Nos Habla, una película que destacó la conservación internacional, que se llevó a cabo en colaboración con celebridades como Penélope Cruz, Eugenio Derbez y Rubén Blades.

Ahí, la protagonista de Frida, representó directamente a la Madre Tierra, pues ocupo su propia voz para describir lo que es la Tierra para todas las personas.

La actriz mexicana participó con personalidades como Eugenio Derbez, Penelope Cruz y Rubén Blades para hacer reflexión ante el cuidado del medio ambiente

“Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza, he estado aquí por más de 4500 millones de años 22 mil quinientas veces más que tú, en realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan”, fue uno de los diálogos de la actriz en la cinta.

Salma Hayek, también puso el nombre de su natal México en alto, pues no dejó de usar su particular sentido del humor para incentivar a sus seguidores a preparar el rico Tequila ante su día. Es por esto que en una ocasión la actriz de Son Como Niños, compartió con sus seguidores una de sus recetas preferidas para un “jugo”.

“Vamos a preparar algo que no solo va a reforzar tu sistema inmunológico, sino que también lo puedes usar como un jarabe para la tos. Este jarabe es estupendo porque como es 100% natural se lo puedes dar a los niños, a menos que lo quieran hacer como el mío con un poco de tequila o mezcal”, explicó en esa ocasión.

En el video se puede observar a la actriz de Hollywood frente a una mesa con todo tipo de ingredientes que van desde manzanas, limones, y jengibre. Asimismo, Salma ahondó en la creencia de México, donde es suele decir que tomar un poco de alcohol cuando se está enfermo ayuda a que los síntomas mejoren.

“Ayuda, a lo mejor es psicológico, pero cuando tienes tos se antoja lo calientito. De todas maneras muchos de los jarabes para tos tienen alcohol. Así que tú escoges, para adultos o para niños”, explicó.

Cabe recordar que, en 2019, la veracruzana anunció el lanzamiento de su propia marca de tequila, el cual lleva por nombre Herederos. de acuerdo con la mexicana este tequila es una variación de añejo y sería únicamente producido en Jalisco.

