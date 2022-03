Niurka Marcos pidió a mujeres enriquecerse de información tras caso de Sasha Sokol

En los últimos años, Niurka Marcos ha acaparado los reflectores con sus opiniones sobre diferentes temas (Fotos: Cuartoscuro)

Ya pasaron dos semanas desde que Sasha Sokol alzó la voz para denunciar públicamente a su presunto agresor Luis de Llano luego de que mantuvieran una relación sentimental cuando era menor de edad. A partir de sus declaraciones, algunas figuras del medio artístico han lamentado lo ocurrido y reconocieron la fortaleza de la cantante para compartir su testimonio.

En esta ocasión, Niurka Marcos fue cuestionada al respecto durante un encuentro con los medios recuperado por el programa Hoy. Ante la incertidumbre que persiste sobre qué procederá con el caso, la bailarina de origen cubano dio a entender que difícilmente se encontrarán pruebas que avalen la versión de cada uno de los involucrados debido a que ya pasaron alrededor de 30 años.

No obstante, dejó entrever que desde su perspectiva si existió una relación de abuso por el simple hecho de que en ese entonces la ex Timbiriche tenía 14 años, mientras que el productor de televisión rondaba por los 39. Pero eso no fue todo, al igual que otros de sus compañeros y público en general, criticó el papel de los padres en la situación.

Sasha compartió su testimonio con sus fans a través de sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

“Nadie lo sabe, no somos adivinos, pero ultimadamente era una menor de edad ¿ dónde estaban sus papás? Mi mamá me pisaba los talones, yo le pise los talones a mi hija”, declaró.

A pesar de su comentario, la también actriz expresó que uno de los elementos que deben considerar las mujeres como medida de prevención ante posibles situaciones de abuso es la información. Por esa razón, hizo un llamado a aprender de los desafortunados hechos que han sufrido otras personas, entre ellas figuras del medio artístico, y evitar que se sigan dando situaciones similares.

“El punto es que las mujeres tienen que preparase culturalmente, tienen que enriquecerse en información, tienen que conocer los peligros, tienen que saber cómo prevenirse, tienen que aprender a decir que no”, agregó.

Sasha Sokol (IG: sashasokolova)

Por otro lado, Niurka Marcos saltó en defensa de Emilio Osorio tras la ola de críticas que ha recibido en redes sociales por su interpretación de Alejandro Fernández en El Último Rey: El Hijo del Pueblo. Quien fuera Aventurera aseguró que se siente sumamente orgullosa del trabajo que ha desempeñado su hijo en el ambicioso proyecto de Televisa Univison.

“Estoy muy orgullosa de mi niño, hizo un gran trabajo. Obviamente no puedo alardear por mi hijo sin pasar por alto el trabajo tan importante que hizo su papá, Juan”, comentó ante las cámaras del matutino.

