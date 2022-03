Fran Meric se desmayó durante un vuelo y en lugar de empatía recibió burlas

La pareja está casada desde 2014 y, a pesar de los altibajos que han tenido, actualmente presumen tener un matrimonio estable (Foto: Instagram @raul_sandoval777)

Raúl Sandoval compartió con sus seguidores de redes sociales la amarga experiencia que vivió junto a su familia durante un vuelo luego de que Fran Meric se desmayó, fue atendida por personal del avión y recibió burlas por parte de dos viajeras. El cantante contó su experiencia con el fin de hacer conciencia sobre importancia de respetar.

De acuerdo con el testimonio que el ex Académico relató en un live de Instagram, todo sucedió en un vuelo que partió de Chicago, Estados Unidos, rumbo a México. El matrimonio y su hijo de cinco años regresaron al país durante la noche, motivo por el cual la mayoría de las personas que se encontraban en el mismo avión estaban dormidas en el momento de los hechos.

La actriz y conductora de 40 años se había recostado en su asiento para intentar dormir un poco, cuando su esposo se percató de que se había desmayado. Durante el video, Raúl Sandoval explicó que actualmente desconocen por qué presenta ese tipo de ataques, pero no es la primera vez que le ocurre, pues hace alrededor de dos meses pasó por una situación similar.

“Fran tuvo un episodio difícil, tuvo un desmayo, una convulsión, no sabemos exactamente todavía qué es, supuestamente es como una cosa que se presenta, que desata el estrés [...] no se nota mucho porque no es algo muy escandaloso”, dijo

Tras darse cuenta de la situación de su esposa, el intérprete trató de hacer que recuperara el conocimiento y solicitó apoyo del personal, quienes les facilitaron oxígeno. Afortunadamente, la presentadora de Asgaard volvió en sí, pero le costó trabajo tranquilizarse.

“No sé si se le puede llamar epilepsia porque yo he visto los ataques epilépticos y se convulsionan, empiezan a hacer movimientos muy fuertes y a temblar, ella no hace esto, ella nada más como que se pone muy tensa, se desmaya y tiene mucha dificultad para respirar”, explicó.

En cuanto el avión aterrizó, tuvieron preferencia para descender primero y les ofrecieron una silla de ruedas para que la actriz se trasladara sin mayor esfuerzo. Fue antes de bajar cuando su hijo Evan escuchó a dos pasajeras haciendo comentarios inapropiados sobre su madre, quien todavía llevaba la máscara de oxígeno.

“Yo no sé quienes eran porque fue mi hijo quien las escuchó, dijeron: ‘¡Ay, pinc*e vieja ridícula’, una cosa así. Quiero pensar que no sabían qué fue lo que sucedió, pero mi hijo las escuchó”, comentó el cantante.

Evan permaneció muy serio durante el regreso a su hogar, situación que preocupó a sus padres y en cuanto llegaron a su casa terminó contándoles lo que había escuchado. Raúl confesó que al saber la situación sintió coraje, pues considera que nadie debería juzgar bajo ninguna circunstancia.

“Me lastimó que mi hijo sintiera la impotencia de ver que le dijeron eso a su mami”, comentó.

Ante lo ocurrido, el ex Académico invitó a sus seguidores a ser respetuosos ante situaciones similares y explicó que la falta de empatía posiblemente sea un reflejo de las problemáticas que enfrenta la sociedad.

“Si no tiene algo bueno que decir sobre algo que no sabes qué es lo que está sucediendo, pues mejor no digas nada. La falta de empatía lo único que demuestra es la situación en la que estamos porque hay una guerra, porque hay tantas cosas tan horribles entre la humanidad”, comentó.

Finalmente, el cantante compartió que Fran Meric se encuentra bien de salud, recuperándose de su último episodio y están buscando la manera de sobrellevar su situación.

