Niurka mostró apoyo incondicional a Emilio Marcos y su versión de Alejandro Fernández

La actriz compartió cómo ve el proyecto donde su hijo con Juan Osorio protagoniza

A solo unos días de haber dado inicio la bioserie no autorizada por la familia Fernández, El Último Rey: El Hijo del Pueblo, es ahora Niurka Marcos quien no dudó en hacerle saber a sus seguidores que apoya incondicionalmente a su hijo con el productor Juan Osorio -encargado del proyecto-, Emilio Marcos, quien ahora interpreta a Alejandro Fernández, el hijo menor de Vicente Fernández.

Pese a la gran controversia que parece no tener un final feliz, la mujer escándalo aprovechó sus redes sociales para publicar una serie de videos donde se le puede ver disfrutando, desde la comodidad de sus casa, de la transmisión del segundo capítulo de la serie -titulado “Uno de los hijos de Vicente es secuestrado”- que ha dividido medios de comunicación, seguidores de El Rey e incluso fans de la cartera de talentos que protagonizan dicho proyecto de Televisa Univision.

“En primera fila viendo @elultimorey”, escribió la también actriz, donde además se puede observar algunas de las escenas principales que han sido ya proyectadas a lo largo de los dos primeros capítulos, que han generado una de las polémicas más grandes en televisión de los últimos tiempos. En el video final está la imagen de su hijo junto a Pablo Montero vestidos de charros.

La actriz defendió a su hijo (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Uno de los principales argumentos de la negativa que ha tenido su interpretación en la serie refiere a un supuesto caso explícito de nepotismo que usuarios en redes sociales han expresado de manera repetitiva, pues a pesar del gran talento y apoyo con el que cuenta Emilio Marcos -gracias a un fandom que nació durante el fenómeno de Aristemo- la decisión de Juan Osorio por darle uno de los papeles principales, siendo él su hijo, lo ha perjudicado más de lo que pudiera beneficiarle públicamente.

“Cuestionable todo lo que pueda haber en esta serie por lo que está haciendo Televisa, pero lo que hizo Juan Osorio con el papel de Ale en manos de su hijo si fue un golpe bajo”, “Podemos hablar de lo malo que fue nuestro hermoso Emi Marcos como Alejandro Fernández”, “Emilio tiene un potencial enorme y desde los últimos proyectos de verdad que no me gusta nada en lo que participa”, “Emilio Marcos pertenece a la nueva generación de hijos de famosos, y aunque él sí tiene éxito definitivamente este papel de Ale Fernéndez no era para él”, “Habrá que ver los siguientes capítulos, pero al menos en este no me gusto nada su actuación y eso que me encanta él”, escribieron usuarios de Twitter.

Así luce el actor como Alejandro Fernández (Foto:Instagram/@emilio.marcos)

Otro de los principales argumentos que mencionaron son los diálogos y escenas que se le otorgaron habían hecho que su trabajo se viera afectado en la mayor parte de sus apariciones, siendo calificada su actuación como “acartonada”, “exagerada” e incluso cuestionada de porque él fue asignado para interpretar al Potrillo si físicamente “no se parecen”.

Por su parte, Emilio Marcos se ha mostrado muy contento por el proyecto que Televisa Univision le asignó a su padre y aunque por el momento no ha escrito nada referente a la ola de críticas que ha recibido su trabajo, en días pasados dejó una serie de fotografías y mensajes donde se le podía observar contento por la bioserie y hasta la calificó como un trabajo de “pura calidad”.

El actor fue criticado en redes sociales (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

“Hey raza, se la rifan. Ando bien excitado por todo lo que se viene. Ojalá les guste lo que se está haciendo, pura calidad #ElUltimoRey”, escribió en su cuenta de Twitter donde cuenta con más de 265 mil seguidores. Aunque en su cuenta de Instagram si compartió las felicitaciones que colegas de profesión o fans muy cercanos le hicieron llegar desde sus perfiles en los últimos días.

