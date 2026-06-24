‘Hacker’ dejó en evidencia a Gustavo Petro frente a acusaciones de fraude en la segunda vuelta: “Esta nación necesita una discusión seria”

En las redes sociales, el presidente Gustavo Petro fue desmentido tras señalamientos de fraude - crédito Ovidio González/Presidencia - suministrado a Infobae Colombia

José Pino, experto en ciberseguridad, rechazó el martes 23 de junio la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en la segunda vuelta y sostuvo que el material difundido no prueba “hackeo, intervención extranjera ni capacidad de reemplazar colombianos”. Por el contrario, lo que existiría sería una confusión entre infraestructura web y manipulación electoral que terminaría en desinformación técnica.

Pino, que se autodenomina un hacker profesional, hizo énfasis en cómo el uso de redes de distribución de contenido como CloudFront o Akamai no implica que un actor externo pueda entrar al software electoral, cambiar formularios E14, modificar bases de datos o alterar una contienda, tal y como lo buscaría sugerir con sus publicaciones el primer mandatario, que insiste en que hubo alteración del software del proceso.

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Para el especialista, el gobernante mezcla conceptos distintos y presenta como prueba de fraude lo que, en términos técnicos, corresponde al funcionamiento habitual de servicios de internet. En estos términos, el investigador le salió al paso a las afirmaciones de Petro, que afirmó que iba a presentar “los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista”, en referencia a la firma Thomas Greg & Sons.

Con este mensaje en X, el experto en ciberseguridad José Pino se refirió sobre las denuncias de Gustavo Petro y las desestimó - crédito @jofpin/X

A lo que se sumaría que, según su versión, habría una injerencia extranjera frente a la conformación del censo electoral. Según Petro, se estaría permitiendo por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil que “estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos”; y sostuvo que, como el software no se dejó auditar, no se descubrió esa “terrible vulnerabilidad”.

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‘Hacker’ acusó a Gustavo Petro falta de pruebas verificables sobre fraude electoral

Frente a esto, Pino, creador reconocido por grandes empresas tecnológicas, planteó que la discusión de fondo no puede sostenerse sobre una captura o una interpretación aislada. “En ciberseguridad, una posibilidad teórica no es evidencia de explotación”, afirmó el experto, que acto seguido hizo una explicación más técnica de este asunto, que causó cierta controversia en el espectro político tras los comicios.

Según explicó Pino, un CDN (red de entrega de contenido en español) “sirve para que una página cargue más rápido, soporte más tráfico y resista ataques DDoS (ciberataque)”. A partir de esa definición, trazó una línea entre transporte de tráfico web y control efectivo de sistemas electorales, al precisar que “use servidores distribuidos en otros países no significa que esos servidores controlen el sistema electoral”.

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En su perfil de X, el presidente Gustavo Petro compartió su evidencia acerca de supuesto fraude el software en la segunda vuelta presidencial, lo que generó fuertes críticas - crédito @petrogustavo/X

Para reforzar esa diferencia en los conceptos, recurrió a una comparación sencilla, de fácil entendimiento. “Es como decir que porque una carta pasa por una empresa de mensajería, esa empresa puede cambiar el contenido legal del documento”, dijo. Así remarcó, ante las dudas, que alojar o acelerar el acceso a una página no equivale a manejar los sistemas que registran, almacenan o validan información electoral.

El experto agregó que incluso en el caso de una eventual obligación legal sobre una empresa extranjera para entregar información, eso no significa que esa firma pueda modificar actas, manipular bases de datos o “reemplazar” ciudadanos. “Acceder a información no es lo mismo que controlar una elección”, resumió el experto, que con ello dejó sin piso las afirmaciones del jefe de Estado sobre un aparente fraude electrónico.

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José Pino: para hablar de fraude hacen falta auditorías, trazabilidad y cadena de custodia

En uno de los puntos más álgidos de sus observaciones frente a Petro, Pino fue enfático en su postura al momento de alegar supuestas vulneraciones a sistemas electorales. “Para hablar de fraude se necesitan pruebas verificables como registros de acceso, integridad de archivos, trazabilidad de cambios, comparación con actas físicas, cadena de custodia y auditorías independientes”, señaló el ‘hacker’.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro habló sobre un supuesto fraude en los comicios del 21 de junio y apuntó a los dueños de Thomas Greg & Sons - crédito @petrogustavo/X

En sus consideraciones, el joven creador tecnológico se refirió a lo que llamó estándar probatorio que, a su juicio, debería existir antes de sostener una denuncia de manipulación electoral. “Nada de eso aparece en esa captura ni en la evidencia presentada”, dijo Pino, al revisar la captura de pantalla que adjuntó el primer mandatario en su mensaje, que causó toda clase de comentarios, en especial de duda ante sus argumentos.

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Y concluyó frente a este caso. “Esta nación necesita una discusión seria sobre soberanía digital y ciberseguridad. Pero esa discusión debe elevar la inteligencia técnica del país, no sembrar miedo con interpretaciones equivocadas de la tecnología. La soberanía digital no se defiende confundiendo a los ciudadanos. Se defiende entendiendo realmente cómo funcionan las tecnologías", refirió el ‘hacker’.

Frente a esto, el ex precandidato presidencial David Luna respaldó la explicación y la usó para confrontar al presidente. “Esta lección de tecnología y ciberseguridad que @jofpin le da a @petrogustavo no puede esperar”, escribió. “Queda clara la diferencia entre un técnico —que opina con base en la experiencia evidencia— y un polítiquero que desinforma para aferrarse al poder”, dijo el también exministro de las TIC.

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