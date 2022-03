“Benito se queda”: todo sobre el estreno de Vecinos sin Octavio Ocaña

Este fue el adelanto de las nuevas temporadas de Vecinos donde es mencionado Benito Rivers Video: Instagram/@vecinosoficial

En un adelanto de la temporada 12 de Vecinos se mencionó el nombre de Benito, el personaje a quien interpretaba Octavio Ocaña. Luego del fallecimiento del querido actor, muchas personas comenzaron a preguntarse que ocurriría dentro de la serie cómica con el hijo de Frankie Rivers- interpretado por César Bono-.

El joven de 22 años murió el pasado 29 de octubre de 2021, un par de meses antes de que comenzaran las grabaciones de las temporadas 12 y 13 de esta serie cómica, por lo que será la primer edición de Vecinos sin que esté presente. Sin embargo, se sabe que el joven tendrá presencia en toda la serie mediante mensajes de texto bajo el argumento de que emprendió un gran viaje.

La temporada 12 de Vecinos llegará a la televisión el próximo domingo 27 de marzo a través del canal Las Estrellas y ocupará el horario de las 19:30 horas, será parte de la barra de Televisa conocida como Domingos de sofá.

La nueva temporada de Vecinos se estrenará el próximo 27 de marzo (Foto: captura de Instagram/@vecinosoficial)

De acuerdo con los adelantos difundidos por las redes oficiales de la serie, mientras los habitantes de la vecindad están poniéndose las vacunas, se les escucha decir que “Benito se quedó”, aunque no se especificó en dónde estará su personaje y este detalle se revelará junto con el estreno.

“No es por ser chismoso, pero no se imaginan la sorpresa que les tenemos preparada #Vecinos ¡BENITO SE QUEDÓ!”, se pudo leer en la cuenta oficial de Instagram de Vecinos.

Ante la mención, muchos fans del programa se mostraron nostálgicos por lo que significará la ausencia de Octavio Ocaña aunque su personaje siga teniendo relevancia dentro de la serie, “Me va a dar mucho sentimiento con lo de Benito” y ”Espero que le den vida a Benito” fueron dos de los comentarios que se pudieron leer.

Octavio Ocaña ya no estará presente, pero su personaje sí (Foto: Las Estrellas)

Cabe recordar que uno de los hechos más importantes de Benito Rivers dentro de la ficción fue que al final de la temporada 11 comenzó a vivir con su novia dentro de la serie. La actriz quien interpreta a Liz se llama Talitha Becker. Este hecho ocurrió muy poco tiempo antes de que Ocaña le pidiera matrimonio a Nerea Godínez.

Aunque el 27 de marzo sólo se estrenarán los capítulos de la edición 12, el rodaje de la temporada 13 también ya está concluido y probablemente comenzará su transmisión en la segunda mitad del año. Por otra parte, el pasado 7 de febrero, la familia de Ocaña recorrió las instalaciones del foro donde se filma Vecinos.

El rodaje fue particularmente emotivo para los colegas de Ocaña debido a su ausencia, pues constantemente estuvieron extrañando sus ocurrencias y la convivencia dentro del foro.

La serie tendrá una gran referencia a la campaña de vacunación contra la COVID-19 (Foto: captura de Instagram/@vecinosoficial)

A finales de enero, Verania Luken, una de las actrices de esta serie humorística, realizó una dinámica en su cuenta de Instagram para responder preguntas de los fans, uno de ellos la cuestionó por las grabaciones de Vecinos y en ese momento mencionó que el elenco de la producción “todavía sentía” la presencia de Ocaña:

“Pues vamos avanzado, mis compañeros no me dejarán mentir, yo siento muy fuerte a Octavio en el set, en las grabaciones, en el foro”, dijo la joven. La actriz Verania no aclaró si la presencia de su fallecido colega se estaba “manifestando” con algún suceso paranormal, por lo que la sensación de Ocaña en el estudio podría entenderse como la motivación de los actores ante el constante recordatorio de su pérdida.

