Hijo de José José reaccionó a joven que intentó hacer un tequila de su padre: “Se le hizo muy fácil”

José Joel no estuvo de acuerdo en que se usara el nombre de su padre para una marca de alcohol (Foto: Archivo)

El conflicto entre un joven estudiante de del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo y la familia de José José parece ir en aumento, ya que José Joel rompió el silencio sobre el intento que hizo esta persona para lanzar una marca de tequila con el nombre del intérprete mexicano.

Y es que desde fechas pasadas, Anel Noreña, ex esposa del cantante de éxitos como 40 y 20 o El Triste ya había expresado su desagrado por las intenciones que el muchacho tenía para utilizar el nombre de José José para algo relacionado con el alcohol.

“El alcohol deshizo nuestras vidas. No me interesa, los nombres son míos. Aunque él pagó, le robaron el dinero, con eso te digo todo. Ni le van a dar la marca ni nada y se metió en un lío legal”, dijo Anel en una reciente entrevista pára el programa de Ventaneando.

Los hijos de José José intentan mantener el legado de su padre (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, en ese momento añadió que le parecía muy poco sensible la actitud del joven, pues son de conocimiento público las afectaciones que el alcohol y las sustancias adictivas tuvieron en la vida de José José.

“Desde luego que no le pertenece nada al joven, aunque la haya pagado no se la van a dar, la marca es mía. Es un muchacho muy irresponsable y hasta con falta de respeto porque como comprenderán no le voy a poner José José a ningún vino, tequila o todo lo que tenga alcohol”, comentó Anel Noreña.

Así, en esta ocasión fue José Joel, hijo del intérprete, también salió a dar su opinión al respecto y mencionó que haría todo lo necesario para proteger el legado de su padre.

José José con Anel formó una familia junto a José Joel y Marysol (Foto: Ventaneando)

“Queremos pensar que de una manera ingenua se le hizo muy fácil decir ‘José José y el tequila van de la mano’, pero no. Ahí es donde tenemos que seguir organizando y ordenando, toda esta gente que de buena ley quiere hacer las cosas, lo platicamos”, dijo para Ventaneando.

De igual manera ahondó en que el implicado debía comprender que no se puede utilizar el nombre de José José de forma indiscriminada, ya que todos los derechos al respecto están marcados en un testamento.

“A este muchachito se le dijo que hay que entender que hay una sucesión testamentaria, y que al día de ahora, la señora Anel y la familia tienen el nombre, marca y registro. No es nada más de ‘se me ocurrió'”, añadió.

El cantante José José padeció de alcoholismo (Foto: Instagram @josejoseoficial)

José Joel aprovechó el momento para remarcar que tanto él como su familia harían todo lo que estuviera en las manos para mantener limpio el legado de su padre y, aunque aceptó que el cantante de Gavilán Paloma atravesó complicados momentos a lo largo de su vida, añadió que eso no restó lo buena persona que fue.

“Todo con un orden. Lo que nos corresponde a nosotros es continuar con ese mismo legado bonito y limpio de José José. Si bien tuvo sus bemoles y todo mundo lo conoce, el como artista, como persona, se sacó diez. Seguimos procurando y defendiendo el estandarte familiar”, sentenció.

Cabe recordar que el intérprete de El Triste fue alcohólico por 30 años y utilizaba la cocaína para mantenerse más o menos sobrio durante los días de su concierto. En varias entrevistas refitrió que solo tenía recuerdos borrosos de los años 90, 91 y 92, la época en la que pasó por su divorcio con Anel, la madre de sus primeros hijos, y llegó a vivir en un taxi con otros adictos.

