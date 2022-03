Sylvia Pasquel confesó qué haría con la herencia que le deje Silvia Pinal

Pasquel habló de su mamá en netas divinas (Fotos: Instagram@sylviapasqueloficial // EFE)

Después de que Silvia Pinal diera positivo a COVID-19, sus seguidores estuvieron preocupados por la salud de la actriz de 90 años. Sin embargo, la artista se repuso satisfactoriamente y durante este proceso contó con el apoyo de sus familiares y seres queridos.

Fue tras esta situación que Sylvia Pasquel estuvo como invitada en Netas Divinas y tras ser cuestionada sobre lo que deseaba hacer con la herencia que le dejaría su mamá dio una contundente respuesta.

Todo comenzó cuando surgió la pregunta: “Si te heredaran todo a ti y no a tus hermanos, ¿Les repartirías algo?”.

Pasquel habló sobre las enseñanzas que le ha dejado su mamá (Foto: Instagram/sylviapasqueloficial)

A lo que Pasquel respondió: “Ay, este tema porque está ahorita en boga”.

Pero la actriz destacó que el dinero no era algo primordial para ella, pues había otros elementos que resultaban algo mejor y que no tenían un costo monetario:

“Para mí, lo que creo que es la mejor herencia es lo que he compartido y lo que he vivido en vida con ellos (mis seres queridos)”, contó para el programa de Unicable.

En este sentido, la integrante de telenovelas como Amarte es mi pecado o Qué pobres tan ricos recalcó que una de las fortalezas que le inculcó Pinal a lo largo de su vida fue a ser independiente.

Sylvia fue quien reveló como se encuentra su mamá (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

“Afortunadamente, en estos casi 54 años que tengo de carrera, mi mamá me enseñó a trabajar y tengo mi propio patrimonio. Lo que he logrado como trabajadora es suficiente para mí, no necesito más, no pido más”, sentenció.

Respecto a lo que Pasquel hará con sus bienes materiales y como los repartirá en su testamento, la artista añadió que su plan era poder darles algo a sus personas más allegadas.

“Tengo pensado compartirlo con mis hermanas, con mi hija, con mi nieta, porque no todo se lo voy a dejar a mi hija y a mis nietas, también tengo seres queridos a los que les quiero dejar algo, a lo mejor un primo”, comentó.

Silvia Pinal tuvo complicaciones de salud a finales de 2021 (Foto: Instagram @sylviapasqueloficial)

Cabe recordar que, tras ser diagnosticada con sintomatología moderada y buen pronóstico, a finales de 2021 Silvia Pinal ya se encontraba nuevamente en casa. Pero Silvya Pasquel se vio envuelta en polémica por compartir un confuso video en TikTok donde aparentemente “peleaba” por una de las propiedades inmobiliarias de su madre.

“Ni me hagas hablar, ni me hagas hablar, porque cuando vendieron el terreno ese de Campeche… ah, ahora no te acuerdas, el terreno que vendieron allá en Campeche y no me tocó nada, ni un centavo, lo vendieron sin mi consentimiento, ¿y ahora qué? No te acuerdas, pues entonces no me hagas hablar, porque ese es el terreno de mi mamá”, dijo la primera actriz.

La publicación compartida en vísperas de año nuevo alcanzó miles de likes y decenas de comentarios, incluso hubo quienes dudaron si se trataba de un “caso de la vida real” o estaba mandando una indirecta familiar.

Sin embargo, la actriz de Claudia…me quieren volver loca dejó muy claro que se trataba sólo de una parodia e incluso etiquetó al standupero Paco de Miguel, quien es conocido por compartir videos donde hace imitaciones paródicas de mujeres en distintas situaciones.

SEGUIR LEYENDO