México

Este es el tema que Sheinbaum buscará hablar con el Rey de España durante su reunión bilateral

La presidenta se reunirá con Felipe VI el próximo 25 de junio en la Ciudad de México

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Claudia Sheinbaum de frente en un pódium con micrófono, el Rey Felipe VI en un traje con corbata, ambos frente a un fondo difuminado tricolor.
La imagen ilustra a Claudia Sheinbaum en un pódium junto al Rey Felipe VI de España, ambos con un fondo que presenta los colores de la bandera de México difuminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunirá con el Rey Felipe VI el próximo 25 de junio, a poco más de cuatro meses de que le envió una carta para invitarlo a visitar México como parte de la Copa Mundial FIFA 2026.

Esta semana, la mandataria confirmó que la reunión será en la Ciudad de México, pocas horas antes de que el monarca viaje a Jalisco para asistir al partido de España contra Uruguay.

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Sin embargo, en ‘La Mañanera de hoy’, Sheinbaum indicó cobre qué temas tiene previsto dialogar con Felipe VI.

¿Dé hablará Sheinbaum con el Rey de España?

La presidenta adelantó que “entre otras cosas”, buscará dialogar sobre el reconocimiento de los abusos contra los pueblos indígenas durante La Conquista.

Precisó que solo será una plática, descartando que se busque establecer una declaración o documento oficial, señalando que el monarca ya se ha posicionado sobre el tema.

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“Entre otras cosas, voy a comentar con él el tema de lo que significa para México el reconocimiento de los pueblos indígenas y lo que significa para México reconocer los abusos de la conquista.

“Entonces, él ya hizo una declaración. No conozco si va a hacer una declaración particular sobre el tema, pero va a ser uno de los temas que hablemos”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum subrayó que Felipe VI permanecerá poco tiempo en el país y que el objetivo principal de su visita es acompañar a la selección española en Zapopan, Guadalajara.

Aun así, considera pertinente recibirlo y sostener una conversación que incluya este asunto y otros temas de la relación bilateral.

“Él viene por poco tiempo. En realidad, el objetivo de su visita es ir a ver a la selección española en Zapopan, en Guadalajara. Entonces, viene y luego luego se va a Jalisco. Pero ya que viene a México, es pertinente recibirlo y tener una conversación, no solamente de este tema, sino de otros temas también, pero particularmente sobre este tema, que ha sido muy importante en la relación de ambos países”, afirma.

Cuestionada sobre si el encuentro podría beneficiar asuntos comerciales o turísticos, la presidenta sostuvo que el debate sobre pueblos originarios, los abusos de La Conquista y la petición de perdón no ha impedido la relación entre México y España.

En ese contexto, señala que el vínculo bilateral se mantiene en distintos ámbitos y pone como ejemplo encuentros recientes con empresarios españoles y la comunicación en materia turística.

“Eso es muy importante, porque la relación siempre existió en todos los ámbitos. Nunca se interrumpió esa relación. Recientemente, vinieron empresarios españoles a México, que se reunieron con el secretario de Economía, con el secretario de Hacienda, Relaciones Exteriores.

“En tema del turismo también hay mucha comunicación. El FITUR, ¿no? El año pasado fue en España y México fue el país invitado. Entonces, esa relación existe”, indicó.

Sheinbaum añade que durante la reunión se abordarán distintos temas, aunque insiste en que para su gobierno uno de los puntos centrales es el reconocimiento a los pueblos indígenas.

“Obviamente, vamos a hablar de diferentes temas, pero un tema muy importante para nosotros es el reconocimiento de los pueblos”, concluyó.

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