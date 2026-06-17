Colombia

Ley seca por segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia 2026: ¿Lo pueden sancionar por tomar licor en su casa?

Infobae Colombia aclaró todas las dudas con la Policía Nacional para que tenga en cuenta qué podría meterlo en líos con las autoridades por cuenta del consumo de alcohol en medio de las jornada electoral, que se desarrollará en medio de la Copa Mundial 2026, y que definirá al nuevo jefe de Estado entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

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La segunda vuelta electoral coincidirá con varios partidos del Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (archivo Raúl Palacios/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa | Catalina Olaya/Colprensa)
La segunda vuelta electoral coincidirá con varios partidos del Mundial 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (archivo Raúl Palacios/Colprensa | Cristian Bayona/Colprensa | Catalina Olaya/Colprensa)

El domingo 21 de junio de 2026 se llevará a cabo la segunda vuelta de elecciones que definirá quién será el nuevo presidente de Colombia por los próximos cuatro años, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, además de la fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo y Aida Quilcué en el mismo orden.

Por este motivo, en todo el país alcaldes y gobernadores tendrán que acogerse a la medida de ley seca, que regirá en principio desde viernes 19 de junio desde las 6:00 p. m. hasta el lunes 22 de junio a las 12:00 p.m., tras la firma del Decreto 0612 de 2026.

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Aunque se debe aclarar, como ocurrió en el caso de Bogotá por ejemplo con el mandatario local Carlos Fernando Galán, la medida iniciaría desde el sábado 20 de junio a las 12:00 a. m., pero con el anuncio del ministro del Interior, Armando Benedetti, esta medida quedaría invalidada.

Por este motivo, y para evitar sanciones por ser sorprendidos consumiendo licor en la calle o parques (y más aún que los comicios se desarrollarán durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026), muchos ciudadanos optarán por abastecerse antes del inicio de ley seca para poder disfrutar de los partidos o para departir en sus hogares.

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Sin embargo, existe la duda sobre la posibilidad de qué tan cierto es que un ciudadano pueda recibir algún castigo si lo llegan a descubrir consumiendo licor dentro de su residencia.

A raíz de lo anterior, Infobae Colombia consultó con la Policía Nacional los detalles que usted deberá tener en cuenta, y de acuerdo con la normativa, para que no termine metido en líos judiciales en medio de la jornada electoral.

Los uniformados pueden llegar hasta su vivienda y, si usted incurre en algunas conductas por cuenta del consumo de bebidas alcohólicas, podría terminar en problemas con las autoridades - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
Los uniformados pueden llegar hasta su vivienda y, si usted incurre en algunas conductas por cuenta del consumo de bebidas alcohólicas, podría terminar en problemas con las autoridades - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Ley seca en Colombia por segunda vuelta de elecciones: por qué lo podrían sancionar

En el escenario concreto de ser sorprendido por las autoridades con bebidas alcohólicas dentro de su domicilio, de entrada usted no tendría por qué ser sancionado por hacerlo. Lo que sí podría incidir en la intervención policial es que usted genere alteraciones al orden público o incumpla otras normas de convivencia por las que sí podría terminar en líos con la justicia.

Debido a que se castiga en mayor medida la venta y distribución en bares y expendios, mas no el consumo de bebidas dentro de los hogares y sí en espacios públicos, esto es lo que debe tener en cuenta:

  • Que las bebidas se hayan comprado antes de que inicie la medida.
  • No provocar riñas o escándalos, y aquí debe tener en cuenta que debido a los resultados electorales algunas personas podrían reaccionar y aquí se hace un llamado a la convivencia y a respetar el pensamiento político del otro para no caer en discusiones que, sumadas al consumo de alcohol, podrían terminar de manera trágica en el peor de los escenarios.
  • Que usted no distribuya el licor que tiene en su residencia ni que convierta el lugar en una fiesta abierta a todo público.
- crédito archivo Colprensa
Si usted es descubierto consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública sí podrían sancionarlo los uniformados, mientras que en su casa podría hacerlo, pero teniendo en cuenta varias recomendaciones - crédito archivo Colprensa

En estos casos sí podría estar en graves problemas y dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, esas infracciones están previstas para aplicarse de manera proporcional y razonable, ajustadas al nivel de riesgo o alteración que la conducta genere en el espacio público.

La herramienta busca que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y sin incidentes que pongan en riesgo a los ciudadanos o al orden público.

Lo que sí sanciona la ley seca

Los establecimientos comerciales que vendan alcohol también quedan sujetos al cumplimiento de la norma, y las autoridades de policía están facultadas para verificar que no se expenda durante el período establecido.

La medida se fundamenta en la necesidad de priorizar la seguridad de los votantes, de los promotores y reducir la carga operativa que enfrentan las autoridades cuando se presentan hechos de violencia o desorden vinculados al consumo de alcohol, y en el caso de Bogotá, de acuerdo a lo que explicó el secretario de Seguridad, César Restrepo, se busca reducir los casos de riñas y otros delitos como hurto y homicidio en la franja horaria de la noche del viernes 19 a la madrugada del sábado 20 de junio.

La Ley seca extendida se encuentra dentro de un conjunto de medidas coordinadas por la Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que reúne a la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Registraduría y otras autoridades, además de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esa articulación busca fortalecer la logística, la seguridad de promotores, la supervisión de puestos de votación y la convivencia ciudadana.

El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional
El tarjetón de la segunda vuelta presidencial incluye a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia de Colombia tras los resultados del 31 de mayo - crédito Registraduría Nacional

El decreto también remite a otros instrumentos legales que regulan el orden público y la seguridad electoral.

Con la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, las autoridades distritales buscan que los votantes ejerzan su derecho sin interferencias ni riesgos innecesarios.

El consumo de licor en la jornada electoral coincide con el Mundial 2026

Así que ya sabe, si piensa consumir bebidas alcohólicas luego de asistir a la jornada electoral y/o mientras disfruta de la jornada dominical de juegos del Mundial 2026, recuerde que deberá hacerlo con moderación para evitar líos con sus vecinos o las autoridades.

Recuerde también que el consumo excesivo de licor podría afectarlo para asistir a las urnas, así que prográmese, porque si es amante del fútbol y del torneo, tendrá que revisar la agenda de partidos del día para que no se pierda un solo encuentro y pueda cumplir con su derecho a ejercer el voto.

La elección del nuevo presidente Colombia coincidirá con la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026: la jornada electoral está prevista para el domingo 21 de junio y los puestos de votación abrirán desde las 8:00 a .m. y cerrarán a las 4:00 p. m., día en que se disputarán partidos de los grupos H y G.

Partidos, horario y dónde ver los partidos del 21 de junio en Colombia, mientras en el país se elige presidente - crédito FIFA
Partidos, horario y dónde ver los partidos del 21 de junio en Colombia, mientras en el país se elige presidente - crédito FIFA

El calendario de ese día iniciará con España vs. Arabia Saudita a las 11:00 a. m. (hora de Colombia) y seguirá con Bélgica vs. Irán a las 2:00 p. m.

Más tarde, y una hora después del cierre de las urnas, se jugará Uruguay vs. Cabo Verde a las 5:00 p. m. y Nueva Zelanda vs. Egipto a las 8:00 p. m., momento en que se espera ya tener el resultado final de la segunda vuelta electoral.

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