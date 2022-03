Las claves del alucinante maquillaje de “Euphoria” que se convirtió en una tendencia mundial

El color y la brillantina se ha vuelto tendencia en maquillaje gracias a la serie "Euphoria" (Fotos: Instagram-7@euphoria/@euph-oriamxmaq)

Euphoria se ha convertido en un nuevo referente cultural entre la juventud del mundo entero. Lo que inició como un proyecto más en una plataforma de streaming ha logrado posicionarse como lo más visto durante las dos temporadas que se han transmitido hasta ahora -con una tercera en camino-. Uno de los elementos que más han aportado a que eso sea una realidad se debe a los impactantes looks y maquillajes llenos de glitter que ahora son imitados por miles de personas.

¿Qué es Euphoria? Es una serie original de HBO MAX -de ficción- creada y dirigida por Sam Levinson que sigue la historia de un grupo de “adolescentes” que deben lidiar con situaciones “propias de la edad” y luchar con autocontrol y excesos con las drogas, el sexo, relaciones afectivas hasta sus propias identidades.

Los episodios que conforman el fenómeno siguen las vidas de los estudiantes de East Highland, mientras que Rue -la protagonista-, interpretada por Zendaya, trata de encontrar un equilibrio entre la presión del amor, la pérdida y la adicción.

Esta popular serie ha recibido críticas positivas, con gran parte de los elogios a sus actuaciones (en particular a Zendaya y Hunter Schafer), su historia, imágenes visuales, y acercamiento a contenido adulto, no solo le debe el éxito a sus actores, trama, música o constantes desnudos reales que han causado furor en redes sociales, sino también por sus impactantes looks y maquillaje que ha hecho que sus tendencias sean imitadas desde el 2020 hasta la actualidad y que posiblemente continuarán hasta el 2024 cuando se estrene su tercera temporada.

El delineado básico negro ha tomado nuevas dimensiones y formas (Fotos: Instagram/@donni.davy)

Parte de la estética crea por el exceso de brillantina y colores neón en el maquillaje que las protagonistas llevan en cada episodio durante los últimos años posicionado a sus actrices por singularidades: Zendaya (Rue) un fuerte smokey eye ahumado y unas lágrimas de glitter corriendo por sus mejillas; Hunter Schafer (Jules) con un torbellino de color en sus párpados; Alex Demie (Maddy) gloss en los labios, delineado marcado y miles de cristales Swarovski y Barbie Ferreira (Kat) con ojos ahumados y mucho aire gótico. Las protagonistas no sólo rompen los típicos estereotipos de belleza y maquillaje, ellas representan a la Generación Z.

Las sombras de color son un básico (Fotos: Instagram/@donni.davy)

Estos maquillajes fantasía que llevan las chicas de Euphoria ha inspirado a muchos diseñadores durante estas últimas Semanas de la Moda de años anteriores e incluso en este 2022 y eso se debe principalmente a la experimentación con el color y las miradas arty donde el exceso de glitter -principalmente en dorado- ha sido esencial para marcar ahora ya no solo la tendencia, sino incluso a marcado a toda una generación que no ha dejado de seguir, recrear y hasta reinventar lo que ven en pantalla.

¿Quién es la mente detrás de la nueva tendencia?

Doniella Davy es su creadora (Fotos: Instagram/@donni.davy)

Doniella Davy es la diseñadora de maquillaje de Euphoria. Formada en el curso de maquillaje para efectos especiales y de belleza de Jane Galli, una de las maquilladoras más importantes de Hollywood, ha participado en otras obras como la película Moonlight (2017).

Se regresó a los tonos neón (Fotos: Instagram/@donni.davy)

Como responsable de este apartado, se ha adentrado en el juego de la imaginación y la exploración de nuevas formas para crear toda una serie de opciones que se han convertido en tendencia rápidamente. Para estos looks, la autora del maquillaje ha apostado por la innovación, ofreciendo técnicas que no eran comúnmente utilizadas en televisión.

La mezcla de símbolos también despierta la imaginación y es un sirve además para definir y mostrar la personalidad interior (Fotos: Instagram/@donni.davy)

El eyeliner es uno de los puntos fuertes. La diseñadora de maquillaje no ha querido replicar la forma tradicional de delinear los ojos, y en vez de esto, ha decidido aplicarlo muy marcado tanto en la línea superior de las pestañas como en la inferior. Llevando esta raya hasta la zona del lagrimal y hacia afuera del ojo, aporta una mirada más intensa y dramática. Este es una de las tendencias más copiadas por los fans de la producción.

La brillantina y joyas de fantasía marcan tendencia en maquillaje nocturno (Foto: Instagram/@make_challeuropho)

En su primera temporada recibió varias nominaciones a los premios Emmy (2020): mejor actriz en serie dramática (Zendaya), mejor vestuario contemporáneo, mejor maquillaje, mejor banda sonora, mejor composición para una serie dramática y mejor supervisión musical. Entre todos ellos, uno de los galardones que recogió la serie fue el de mejor maquillaje.

La combinación de colores invita a arriesgar y crear nuevas y alucinantes miradas (Fotos: Instagram/@donni.davy)

Pero esta no es la única forma que ha utilizado la artista para delinear los ojos de las actrices. La moda de los motivos gráficos se ha adueñado del maquillaje de ojos, creando una variedad de alternativas que juegan con diferentes colores y formas. Muchas veces, estas propuestas estaban adornadas con glitter y otras aplicaciones.

Tacones, prendas y hasta uñas también forman parte de la moda

Natalie Minerva, la manicurista de la serie habló en su cuenta de Instagram sobre esta creación. La experta en uñas afirma que ella y Alexa Demie soñaron con esta manicura inspirado en el outfit que la protagonista lleva en el episodio número uno de la serie (Instagram)

No todo es maquillaje, aunque en gran parte ha sido lo más innovador, la ropa forma parte también de la revolución que ha sido muy criticada a pesar de que de alguna manera representa a todo aquello que por años diversas generaciones tratan de encontrar en televisión o formatos tradicionales de comunicación y nunca se les dio, hasta ahora con la gran invención del streaming que ha revolucionado la no solo la manera en que se ve el mundo sino de cómo se debe hacer las cosas en él.

Se trata de un nail art en el que la zona más exterior de la uña se cubre con esmalte negro y la más interior se deja en un tono blanquecino, dando lugar a la forma de un reloj de arena (Instagram)

Las minifaldas, crops, pantalones acampanados, pero sobre todo prendas con muchas transparencias y brillos también forman parte de las tendencias que Euphoria ha dejado en los jóvenes, pues como en toda serie de “adolescentes”, el vestuario es esencial para poder tener éxito comercial. Aunque muchas personas también han criticado esto, la realidad es que las ventas han incrementado en páginas de internet e incluso en la manera no formal en que se pueden vender cosas dentro de redes sociales, pues si bien grandes marcas de ropa sí tienen prendas con dicha tendencia, sus altos precios hacen inaccesible poder obtenerlas.

(Fotos: Instagram/@donni.davy)

La trabajada manicura que luce su protagonista es otra de las grandes aportaciones a la moda. Se trata de un nail art en el que la zona más exterior de la uña se cubre con esmalte negro y la más interior se deja en un tono blanquecino, dando lugar a la forma de un reloj de arena. La forma de la uña se alarga y se mantiene cuadrada.

Natalie Minerva, la manicurista de la serie habló en su cuenta de Instagram sobre esta creación, hace un tiempo. La experta en uñas afirma que ella y Alexa Demie, soñaron con esta manicura inspirado en el outfit que la protagonista lleva en el episodio número uno de la serie. En las uñas, las líneas curvas corresponden a los recortes del vestido. No es la primera vez pues en más de una ocasión han acoplado las prendas y las uñas de una manera en que todo tenga gran armonía.

Las protagonistas exploran nuevos looks y maquillajes coloridos (Fotos: HBO MAX)

“En la primera temporada, realmente no había una presencia tan intensa del arte de las uñas”, sostuvo Minerva en diálogo con el sitio estadounidense The Cut. “Era algo que había notado, así que me comuniqué con el equipo al respecto porque es un programa basado en la Generación Z y obviamente la belleza tiene un papel muy importante”.

