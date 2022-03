Mon Laferte en México: cuáles son las fechas de su gira y cuándo comenzará la venta de boletos

Esta es la primer gira de conciertos después del nacimiento de su hijo Joel (Foto: JAVIER TORRES / AFP)

Este viernes Mon Laferte anunció cuáles serán todas las fechas de sus conciertos en México, su gira de 2022 comenzará en junio y terminará en julio, este es el primer tour que realiza luego de que naciera su bebé.

“Estoy muy feliz de estar nuevamente de gira por México, esperé tanto tiempo para esto, estas son las ciudades donde nos veremos” escribió en su cuenta de Instagram la intérprete de Tu falta de querer.

En la misma publicación, Mon Laferte adelantó que la pre venta para conseguir boletos para sus eventos será el próximo 24 y 25 de marzo para los clientes de Citibanamex.

Estas son las fechas de todos los conciertos de Mon Laferte (Foto: Instagram/@monlaferte)

De acuerdo con la imagen de su cartel, estas serán todas las fechas y ciudades en las que se presentará la premiada cantante.

-22 de junio en el Auditorio Nacional ubicado en la Ciudad de México.

-24 de junio en el Palacio del Arte ubicado en Morelia, Michoacán.

-25 de junio en el Auditorio Josefa Ortiz ubicado en Querétaro.

-28 de junio en el Teatro Morelos, ubicado en Toluca, Estado de México.

-30 de junio en el Auditorio Citibanamex ubicado en Monterrey, Nuevo León.

-2 de julio en Poliforum ubicado en Torreón, Coahuila.

-5 de julio en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco.

-8 de julio en el Auditorio GNP Seguros, ubicado en Puebla, Puebla.

-9 de julio en el World Trade Center ubicado en Boca del Río, Veracruz.

Mon Laferte dará una gira por méxico entre los meses de junio y julio (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

En menos de una hora, la publicación de Norma Monserrat Bustamante Laferte -nombre completo de esta cantante- alcanzó más de 20 mil “Me gusta” dentro de esta red social, entre los comentarios se destacó el de Guaynaa, quien escribió “¡Ay! voy a ver a Monsito!”. Al entusiasmo se sumaron mensajes por parte de sus fans, quienes incluso le pidieron que abriera fechas en Perú y Chile.

Por el momento no se sabe cuáles serán los costos de las entradas para los conciertos de Mon Laferte, sin embargo, en otras ocasiones el precio de los boletos ha oscilado entre los 400 y los 3 mil pesos mexicanos, aspectos como la cercanía al escenario, el aforo del recinto y los cargos por servicio son los que definirán cuánto costará cada uno.

Para las personas que no tengan tarjeta de Citibanamex, las entradas estarán disponibles a partir del 26 de marzo a través de la plataforma Ticketmaster y en las taquillas físicas de cada recinto.

La cantante posó con su hijo entre sus brazos (Captura: @monlaferte/Instagram)

Hace casi una semana, Mon Laferte anunció su regreso a los escenarios en su cuenta de instagram “¿Me acompañan a mi primer concierto ahora que soy mamá?”, escribió junto a la imagen promocional de su show.

En cuanto a su vida personal, la cantante de Amor completo está experimentando una nueva etapa, ya que recientemente nació Joel, su hijo. Como una forma de compartir su maternidad con sus más de tres millones de seguidores, Laferte subió una foto con su bebé y se dejó ver despeinada, desmaquillada y desvelada.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb Joel, pero es imposible!. Él necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! no se cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas”, escribió.

Esta no es la primera vez que admite lo desgastante que puede ser la crianza, ya que en ocasiones, ni ella ni su pareja se dan abasto en su labor de familia primeriza: “El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermoso y soy la más feliz del planeta! ¡Soy mamá!!!”, agregó en su texto.

